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        Haberler Bilgi Yaşam Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Ekim 2024 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası

        Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Ekim 2024 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Evde bakımı yapılan kişinin durumuna ve bakım ihtiyacına göre ödenen Evde bakım maaşı, engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımını üstlenen bakıcıların maddi destek alması amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmektedir. Her ay düzenli olarak yatırılan maaşların Ekim ayında ne zaman yatacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 15 Ekim 2024 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 16:39 Güncelleme: 15.10.2024 - 00:42
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        • 1

          Engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımını üstlenen bakıcılara maddi destek sunan program kapsamında Ekim ayı yardımlarının hangi illerde yatırıldığı merak ediliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2024 Evde engelli bakım aylığı sorgulama ekranı

        • 2

          EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabilir.

          EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

          Ekim ayı evde bakım parası ödemeleri henüz başlamadı. Evde bakım maaşı yatan iller listesi paylaşıldığında haberimize eklenecek.

          EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Evde bakım maaşı Temmuz ayı memur zammı sonrasında artmıştı. Böylelikle evde bakım aylığı 7.608 TL'den 9 bin 77 TL'ye çıkarılmış oldu.

        • 3

          EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

          Evde bakım maaşlarının durumu e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

        • 4
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