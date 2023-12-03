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        Haberler Gündem Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama: 3 Aralık 2023 evde bakım parası yattı mı, ne zaman ödenecek?

        Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi

        Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulamaları hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tutarlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde bakım parası ödeniyor. Aralık ayına girilmesiyle beraber "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman verilecek?" sorusu gündeme geldi. İşte, 3 Aralık 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 01:17 Güncelleme: 03.12.2023 - 01:17
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayanlara evde bakım maaşı ödeniyor. Aralık ayına girilmesiyle beraber evde bakım maaşlarının hesaplara yatırılıp yatırılmadığı merak konusu oldu. İşte 3 Aralık 2023 evde bakım maaşı yatan iller tam liste...

        • 2

          3 ARALIK 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

          Aralık ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. Ödemeler başladığında evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimize eklenecektir.

        • 3

          EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?

          Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

        • 4

          2023 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

          Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

          Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        • 6

          EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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