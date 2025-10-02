Habertürk
        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULA | 2025 Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yatacak? Evde bakım parası yatan iller listesi

        Evde bakım maaşı yatırıldı mı? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı, binlerce aile için kritik bir destek olmayı sürdürüyor. Ekim ayına girilmesiyle birlikte, "Evde bakım parası yattı mı, hangi illerde hesaplara geçti?" sorularını araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 21:55 Güncelleme: 02.10.2025 - 21:55
        • 1

          Engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere maddi katkı sunmak amacıyla ödenen evde bakım desteği, her ay olduğu gibi ekim ayında da gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenli olarak hesaplara yatırdığı ödemelerin tarihleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. "Evde bakım maaşı ekim ayında ne zaman yatacak, yatan iller belli oldu mu?" soruları ise öne çıkıyor. İşte detaylar...

        • 2

          2025 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım maaşı ekim ayı henüz hesaba geçmedi. Ekim ayı evde bakım desteği ödemelerinin 15 Ekim’den itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

        • 3

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI

          Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

          EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

          Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        Habertürk Anasayfa