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        Haberler Bilgi Ekonomi Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? Mart 2025 evde bakım maaşı e-devlet sorgulama ekranı

        Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

        Mart ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte, evde bakım maaşı ödemeleri merak konusu oldu. Engelli bireyler ve ailelerine destek amaçlı yapılan bu ödemeler, e-Devlet sistemi üzerinden takip edilebiliyor. Peki, Mart ayı evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak, güncel tutar ne kadar? İşte, detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 14:06 Güncelleme: 09.03.2025 - 14:07
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        • 1

          Evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Ocak ayında memur katsayısındaki artışla birlikte zamlanan evde bakım maaşı, 10 bin 125 TL’ye yükseldi. Geçen ay toplam 4.8 milyar lira ödeme yapıldığı duyuruldu. Peki, Mart ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte, ayrıntılar…

        • 2

          MART EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, Mart ayı ödemelerinin de 15 Mart'ta başlaması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

        • 3

          2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

          Memur maaşlarındaki artış nedeniyle evde bakım maaşı 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldı.

        • 4

          E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

          e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

          Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        • 6

          EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

          Gelir kriterlerinin uygun olması,

          Bakıma muhtaçlık kriteri,

          Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

          Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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