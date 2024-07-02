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        Haberler Bilgi Ekonomi Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak?

        Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

        Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşları netlik kazanacak. Evde bakım maaşı, memur maaş katsayısı oranında değişkenlik göstermektedir. Bu kapsamda zamlı evde bakım maaşlarını hesaplara yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. İşte zamlı evde bakım maaşı ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 23:40 Güncelleme: 03.07.2024 - 07:08
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        • 1

          Memur ve memur emekli maaşlarının belli olmasının ardından, evde bakım maaşı da açıklık kazanacak. Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle zamlı evde bakım yardımı ödemelerinin hesaba yatıralacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak?" İşte 2024 Temmuz evde bakım aylığı...

        • 2

          ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          Son açıklanan enflasyon verleriyle birlikte memur ve memur emeklileri zam oranı belli olacak.

          Evde bakım maaşı ise şuan 7608,77 lira olarak ödeniyor. Zamlı evde bakım maaşı açıklanan memur zammı sonrasında belli olacak.

        • 3

          TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sogulanabiliyor.

        • 4

          EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

          Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

        • 5

          EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

          Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

          Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor

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