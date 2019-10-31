Ekmek ile birlikte yenmesi keyif alan kahvaltılık bir sos Acuka tarifinin sizlere aktarmak için karşınızdayız.
Acuka nasıl malzemeler;
- 4 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı biber salçası
- 5 diş sarımsak
- ¼ su bardak bayat ekmek içi (ince çekilmiş)
- ½ su bardağı ceviz içi
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı kimyon
- Yarım tatlı kaşığı pul biber
- Yarım tatlı kaşığı kekik
- Yarım tatlı kaşığı susam
- Yarım çay kaşığı tane karabiber
- Yarım çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı yenibahar
Acuka yapılışı;
- Zeytinyağını küçük bir tavda kızdırın. Sarımsakları rendeleyin.
- Biber ve domates salçasını ekleyip kısık ateşte, kokusu çıkana kadar kavurun.
- İnce çekilmiş ceviz içini katıp yağının çıkmasını bekleyin.
- Ardından tüm baharatları sırayla içerisine ekleyin.
- Rendelenmiş sarımsakları 1 dakika kadar karıştırdıktan sonra ocaktan indirelim.
- Soğuması için bir kenarda bekletin.
- İnce çekilmiş bayat ekmek içiyle kıvamını ayarladığınız kahvaltılık sosu cam şişelere koyun.
- Üzerine zeytinyağı gezdirip kapağını kapatıp buzdolabında muhafaza edin.
- Ekmek dilimlerinin üzerine sürüp afiyetle yiyin.
Acuka püf noktaları;
- Salçaları kokusu çıkana kadar kavurun.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!