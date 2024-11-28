PİRELER NASIL ÖNLENİR?

Kedinizin sıcak ve tüylü kürkü pireler için ideal bir yaşam alanıdır. Onları pirelerden korumak için birkaç yöntem kullanılabilir:

Spot-on Ürünler: Veterinerinizden veya çevrimiçi satın alabileceğiniz bu damla tedavileri, kedinizin kürküne uygulanır ve uzun süreli koruma sağlar. Fipronil, imidacloprid, selamektin veya fluralaner gibi etken maddeler içeren ürünler oldukça etkilidir.