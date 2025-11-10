Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Eva Longoria'nın cesur ev sahibi stili - magazin haberleri

        Eva Longoria'nın cesur ev sahibi stili

        Eva Longoria, İspanya'nın Madrid şehrinde ev sahipliği yaptığı gösterişli akşam yemeğinde cesur stiliyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 11:11 Güncelleme: 10.11.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cesur ev sahibi stili
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eva Longoria, dün İspanya'nın Madrid şehrinde verdiği gösterişli akşam yemeğinde şeffaf etekli kıyafetiyle dikkat çekti. 50 yaşındaki oyuncu, siyah tül eteğinin altına siyah mayo ve ceketten oluşan kombiniyle cesur stilini sergiledi.

        Akşam yemeğinde Longoria'nın konukları arasında İspanyol oyuncu Mar Saura, İspanyol moda tasarımcısı Vicky Martin Berrocal, Porto Rico'lu oyuncu Amaury Nolasco ve ispanyol oyuncu Maria Bravo vardı.

        Longoria, eşi Jose Baston ve 6 yaşındaki oğulları Santiago ile 2023 yılında yeni ev satın aldıkları İspanya'nın Marbella şehrine taşındı.

        REKLAM

        Meksika asıllı ABD'li olan Longoria, ailesiyle birlikte Los Angeles'tan resmen ayrıldıklarını, zamanlarını Meksika ve İspanya arasında paylaştırdıklarını açıkladı.

        Eva Longoria geçen yaz sık sık Marbella sahilinde görüntülendi
        Eva Longoria geçen yaz sık sık Marbella sahilinde görüntülendi

        Longoria, 2013'te tanıştığı Jose Baston ile 2016'da evlendi. Baston’ın, ilk eşi Natalia Esperón’dan 29 yaşında Natalia adında bir kızı ve 21 yaşında Mariana ve Jose adında ikizleri var.

        Eva Longoria - Jose Baston
        Eva Longoria - Jose Baston

        Eva Longoria, Jose Baston'dan önce, 2000 - 2004 arasında oyuncu Tyler Christopher ile 2007 - 2011 arasında da basketbolcu Tony Parker ile evliydi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Eva Longoria
        #akşam yemeği
        #stil

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Beyaz Saray'da bir ilk yaşanacak
        Beyaz Saray'da bir ilk yaşanacak
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Bir gizem çözüldü: Louvre dedektifinin kimliği belli oldu
        Bir gizem çözüldü: Louvre dedektifinin kimliği belli oldu
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        Kütahya'da dehşet! Yeni doğan bebek apartman boşluğuna atıldı!
        Kütahya'da dehşet! Yeni doğan bebek apartman boşluğuna atıldı!
        ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasında geçici uzlaşma
        ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasında geçici uzlaşma
        Yurt genelinde hava açık 2 bölgede sağanak!
        Yurt genelinde hava açık 2 bölgede sağanak!
        Habertürk Anasayfa