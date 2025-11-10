Eva Longoria'nın cesur ev sahibi stili

Eva Longoria, dün İspanya'nın Madrid şehrinde verdiği gösterişli akşam yemeğinde şeffaf etekli kıyafetiyle dikkat çekti. 50 yaşındaki oyuncu, siyah tül eteğinin altına siyah mayo ve ceketten oluşan kombiniyle cesur stilini sergiledi.

Akşam yemeğinde Longoria'nın konukları arasında İspanyol oyuncu Mar Saura, İspanyol moda tasarımcısı Vicky Martin Berrocal, Porto Rico'lu oyuncu Amaury Nolasco ve ispanyol oyuncu Maria Bravo vardı.

Longoria, eşi Jose Baston ve 6 yaşındaki oğulları Santiago ile 2023 yılında yeni ev satın aldıkları İspanya'nın Marbella şehrine taşındı.

Meksika asıllı ABD'li olan Longoria, ailesiyle birlikte Los Angeles'tan resmen ayrıldıklarını, zamanlarını Meksika ve İspanya arasında paylaştırdıklarını açıkladı.

Eva Longoria geçen yaz sık sık Marbella sahilinde görüntülendi

Longoria, 2013'te tanıştığı Jose Baston ile 2016'da evlendi. Baston’ın, ilk eşi Natalia Esperón’dan 29 yaşında Natalia adında bir kızı ve 21 yaşında Mariana ve Jose adında ikizleri var.

Eva Longoria - Jose Baston

Eva Longoria, Jose Baston'dan önce, 2000 - 2004 arasında oyuncu Tyler Christopher ile 2007 - 2011 arasında da basketbolcu Tony Parker ile evliydi.