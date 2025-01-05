Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.075,17 %1,14
        DOLAR 35,3663 %0,05
        EURO 36,4849 %0,31
        GRAM ALTIN 3.000,80 %-0,68
        FAİZ 39,97 %-0,10
        GÜMÜŞ GRAM 33,70 %0,30
        BITCOIN 97.716,00 %-0,65
        GBP/TRY 43,9782 %0,29
        EUR/USD 1,0308 %0,42
        BRENT 76,51 %0,76
        ÇEYREK ALTIN 4.906,30 %-0,68
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin tasarım ve etiket gereklilikleri belirlendi - Teknoloji Haberleri

        Ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin tasarım ve etiket gereklilikleri belirlendi

        Piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin çevreye duyarlı tasarımları ile etiketleme ve ilave ürün bilgisine yönelik gereklilikler tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 10:11 Güncelleme: 05.01.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çamaşır kurutma makinelerinde yeni dönem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ" ile "Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Söz konusu tebliğlerle piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ve bu makinelerin piyasaya arz edilmesi veya hizmete sunulmasıyla ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi sağlama şartları belirlendi.

        Buna göre, bu ürünlerde "eko" program için belirtilen anma kapasitesi, makinenin tüm pamuklu programları arasında belirtilen en yüksek anma kapasitesinden daha düşük olamayacak.

        REKLAM

        "Normal", "günlük", "düzenli" ve "standart" ifadeleri ve bunların Avrupa Birliği (AB) dillerindeki çevirileri, makinelerin program adlarında tek başına veya diğer bilgilerle kullanılamayacak.

        Bu makinelerde enerji tüketimi, yoğunlaşma verimliliği, program süresi ve nihai nem içeriği eş zamanlı ölçülecek.

        İmalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsilciler, tebliğde düzenlenen parametrelerin beyan edilen değerlerinden herhangi biri için daha olumlu bir sonuç elde etmek amacıyla ürünlerin davranışını veya özelliklerini değiştiren özel test talimatları belirleyemeyecek.

        Bu kişiler, ayrıca, herhangi bir değeri kötüleştirecek şekilde, hizmete alındıktan kısa bir süre sonra söz konusu makinelerin davranışlarını veya özelliklerini değiştirmek üzere tasarlanmış ürünleri piyasaya arz edemeyecek veya hizmete sunamayacak.

        - Ürünler, karekodun bulunduğu etiketle tedarik edilecek

        Anılan ürünler, karekod, ticari marka, model tanımlayıcısı gibi bilgilerin yer aldığı etiketle tedarik edilecek. Tedarikçiler ise satıcı tarafından özellikle talep edilmesi halinde, ürün bilgi formunun basılı halde hazır bulundurulmasını sağlayacak.

        REKLAM

        Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin belirli bir modeli için hazırlanan görsel reklamın, internette yer alanlar da dahil olmak üzere, bu modelin enerji verimliliği sınıfını ve etiket üzerinde mevcut olan enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesi sağlanacak.

        EV VE BÜRO TİPİ ELEKTRONİK CİHAZLARA İLİŞKİN DE DÜZENLEME

        Öte yandan "Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğle, piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan ev ve büro tipi elektrikli ve elektronik cihazların hazırda bekleme, kapalı ve ağ bağlantılı hazırda bekleme konumlarındaki elektrik enerjisi tüketimiyle ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekleri belirlendi.

        Buna göre cihazın kapalı konumda güç tüketimi 0,5 vatı geçemeyecek.

        İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, test sırasında ürünlerin performanslarını otomatik olarak değiştirerek özellikle tepki verecek şekilde tasarlanmış cihazı piyasaya arz edemeyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Ankara'da EGO personeline silahlı saldırı; o anlar kamerada
        Ankara'da EGO personeline silahlı saldırı; o anlar kamerada
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        NATO Ukrayna için toplanacak
        NATO Ukrayna için toplanacak
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        "G.Saray'ın penaltısı doğru karar!"
        "G.Saray'ın penaltısı doğru karar!"
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Blinken: Dünyaya önderlik etmek zorundayız
        Blinken: Dünyaya önderlik etmek zorundayız
        Habertürk Anasayfa