Ev sahipleri kredi notundan sonra şimdi de SGK hizmet dökümü istiyor!

Kiralık ev piyasasında mülk sahiplerinin yeni kriterleri gündemde şimdilerde. Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, ev sahiplerinin bu talepler listesinin nedenlerini tahliye davalarının uzamasına, kira uyuşmazlıklarının artmasına ve kötü niyetli kiracıların ödeme yapmamasına bağlıyor.

Artık ev sahiplerinin kiracılardan talep ettiği belgeler listesi şöyle:

Şenay Araç , mülk sahiplerinin haklı gerekçelerle bu belgeleri talep ettiğini söylese de, her iki tarafın hakkaniyetli ve vicdanlı davranması durumunda bu sorunların büyük ölçüde önlenebileceğine dikkat çekiyor. Kira ilişkilerindeki güven sorununun bu tür ek prosedürlere yol açtığı belirtilirken, ilerleyen dönemde yasal düzenlemelerle bu sürecin daha net bir çerçeveye oturtulabileceği ifade ediliyor.