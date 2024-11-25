Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.659,96 %1,15
        DOLAR 34,5571 %-0,02
        EURO 36,3419 %0,88
        GRAM ALTIN 2.912,73 %-3,09
        FAİZ 40,66 %0,27
        GÜMÜŞ GRAM 33,63 %-3,05
        BITCOIN 95.104,00 %-2,00
        GBP/TRY 43,4880 %0,32
        EUR/USD 1,0507 %0,85
        BRENT 73,04 %-2,83
        ÇEYREK ALTIN 4.762,32 %-3,09
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ev sahipleri kredi notundan sonra şimdi de SGK hizmet dökümü istiyor! - İş-Yaşam Haberleri

        Ev sahipleri kredi notundan sonra şimdi de SGK hizmet dökümü istiyor!

        Kiralardaki fahiş artışın ardından ev sahibi-kiracı arasındaki anlaşmazlıklar da hayli arttı malum. Ev sahipleri alacakları kirayı garanti altına almak için artık akıl almaz taleplerde bulunabiliyor. Ev sahiplerinin kiracı adaylarından kredi notu bile istediğini duymuştuk en son. Şimdi ise kiracılardan SGK hizmet dökümü istenmeye başlandı. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 25.11.2024 - 18:56 Güncelleme: 25.11.2024 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ev sahipleri SGK dökümü istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kiralık ev piyasasında mülk sahiplerinin yeni kriterleri gündemde şimdilerde. Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, ev sahiplerinin bu talepler listesinin nedenlerini tahliye davalarının uzamasına, kira uyuşmazlıklarının artmasına ve kötü niyetli kiracıların ödeme yapmamasına bağlıyor.

        Artık ev sahiplerinin kiracılardan talep ettiği belgeler listesi şöyle:

        1. Maaş bordrosu,

        2. Son bir yıllık SGK dökümü,

        3. Kredi notu ve finansal risk raporu,

        4. Adli sicil kaydı,

        5. Noter onaylı tahliye taahhütnamesi,

        6. İki kefil – birinci kefilin eş olması, ikinci kefilin ise esnaf olması,

        7. Önceki ev sahibinden referans mektubu,

        8. Toplam bir yıllık kira bedelini içeren boş senet.

        Bu tür talepler, güvenilir kiracıların kolayca belgeleri hazırlayıp kabul etmesine yol açarken, kötü niyetli kiracılarla yaşanan sorunları önlemeyi amaçlıyor. Ancak belgelerin bu denli çeşitlenmesi, kiracıların üzerindeki yükü artırmış durumda.

        Şenay Araç , mülk sahiplerinin haklı gerekçelerle bu belgeleri talep ettiğini söylese de, her iki tarafın hakkaniyetli ve vicdanlı davranması durumunda bu sorunların büyük ölçüde önlenebileceğine dikkat çekiyor. Kira ilişkilerindeki güven sorununun bu tür ek prosedürlere yol açtığı belirtilirken, ilerleyen dönemde yasal düzenlemelerle bu sürecin daha net bir çerçeveye oturtulabileceği ifade ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ev sahipleri
        #kiracı
        #SGK dökümleri
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        Aşiyan'da çifte acı! Kimlikleri belli oldu
        Aşiyan'da çifte acı! Kimlikleri belli oldu
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Habertürk Anasayfa