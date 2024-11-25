Ev sahipleri kredi notundan sonra şimdi de SGK hizmet dökümü istiyor!
Kiralardaki fahiş artışın ardından ev sahibi-kiracı arasındaki anlaşmazlıklar da hayli arttı malum. Ev sahipleri alacakları kirayı garanti altına almak için artık akıl almaz taleplerde bulunabiliyor. Ev sahiplerinin kiracı adaylarından kredi notu bile istediğini duymuştuk en son. Şimdi ise kiracılardan SGK hizmet dökümü istenmeye başlandı. Esra Toptaş yazdı…
Kiralık ev piyasasında mülk sahiplerinin yeni kriterleri gündemde şimdilerde. Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, ev sahiplerinin bu talepler listesinin nedenlerini tahliye davalarının uzamasına, kira uyuşmazlıklarının artmasına ve kötü niyetli kiracıların ödeme yapmamasına bağlıyor.
Artık ev sahiplerinin kiracılardan talep ettiği belgeler listesi şöyle:
1. Maaş bordrosu,
2. Son bir yıllık SGK dökümü,
3. Kredi notu ve finansal risk raporu,
4. Adli sicil kaydı,
5. Noter onaylı tahliye taahhütnamesi,
6. İki kefil – birinci kefilin eş olması, ikinci kefilin ise esnaf olması,
7. Önceki ev sahibinden referans mektubu,
8. Toplam bir yıllık kira bedelini içeren boş senet.
Bu tür talepler, güvenilir kiracıların kolayca belgeleri hazırlayıp kabul etmesine yol açarken, kötü niyetli kiracılarla yaşanan sorunları önlemeyi amaçlıyor. Ancak belgelerin bu denli çeşitlenmesi, kiracıların üzerindeki yükü artırmış durumda.
Şenay Araç , mülk sahiplerinin haklı gerekçelerle bu belgeleri talep ettiğini söylese de, her iki tarafın hakkaniyetli ve vicdanlı davranması durumunda bu sorunların büyük ölçüde önlenebileceğine dikkat çekiyor. Kira ilişkilerindeki güven sorununun bu tür ek prosedürlere yol açtığı belirtilirken, ilerleyen dönemde yasal düzenlemelerle bu sürecin daha net bir çerçeveye oturtulabileceği ifade ediliyor.