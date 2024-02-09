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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da ev sahibini bıçaklayan hırsız tutuklandı - En son haberler

        Ev sahibini bıçaklayan hırsız tutuklandı

        Bursa'da hırsızlık yaparken yakalanan ev sahibi tarafından polise teslim edilen hırsız savcı tarafından serbest bırakılmıştı. Serbest kaldıktan 5 saat sonra ev sahibine bıçakla saldıran zanlı bu kez tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 20:54 Güncelleme: 09.02.2024 - 21:13
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        Ev sahibini bıçaklayan hırsız tutuklandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Oktay Alan (27) hırsızlık amacıyla girdiği evin sahibi Fırat T. (29) tarafından evde yakalanıp polise teslim edildi.

        Polis merkezinde alınan ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakılan Alan, olaydan 5 saat sonra yolda karşılaştığı Fırat T. ile arkadaşı Musa C.'yi (22) bıçakladı. Metruk bir binada saklanırken yakalanan Oktay Alan çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

        HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANMIŞ SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI

        İnegöl'ün, Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen olayda Oktay Alan, hırsızlık amacıyla Fırat T.'nin evine girdi.

        Alan, hırsızlık yaptığı sırada kendisini fark eden Fırat T. tarafından yakalandı. Haber verilmesi sonucu belirtilen adrese gelen polis ekipleri ev sahibi ile kavga eden hırsızı gözaltına aldı. Polis merkezinde ifade veren Oktay Alan, serbest bırakıldı.

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        SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA EV SAHİBİNE BIÇAKLA SALDIRMIŞTI

        Serbest bırakılan Oktay Alan, polis merkezinden ayrıldıktan 5 saat sonra, Fırat T. ve arkadaşı Musa C. ile Murat Caddesi'nde yürürken karşılaştı.

        Taraflar arasında tekrar yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Oktay Alan, elindeki bıçakla Fırat T.'yi göğsünden, Musa C.'yi ise bacağından yaraladı. Yaralılar kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Oktay Alan ise polis tarafından metruk bir binada saklanırken yakalandı.

        "KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAKLADIM"

        Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadesinde, yaralama suçlarını kabul eden Oktay Alan, "Özel halk otobüsünü beklediğim sırada Fırat T. gelip yüzüm tükürdü. O esnada aramızda kavga çıktı. Kendimi korumak için bıçakladım" dedi. Adliyeye çıkartılan şüpheli, tutuklandı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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