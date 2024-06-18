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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Ev sahibi Almanya, yarın Macaristan ile karşılaşacak - Futbol Haberleri

        Ev sahibi Almanya, yarın Macaristan ile karşılaşacak

        Ev sahibi Almanya, EURO 2024'teki ikinci maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak. Almanya, A Grubu'ndaki ilk maçını kazanırken, Macaristan turnuvaya mağlubiyetle başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 13:38 Güncelleme: 18.06.2024 - 13:38
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        Almanya, yarın Macaristan ile karşılaşacak
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında Almanya ile Macaristan yarın karşı karşıya gelecek.

        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Stuttgart Arena'da yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

        Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Türk asıllı Hollandalı Serdar Gözübüyük olacak.

        İLK MAÇLARDA ALMANYA KAZANDI, MACARİSTAN YENİLDİ

        Almanya, A Grubu'ndaki ilk maçını kazanırken, Macaristan turnuvaya mağlubiyetle başladı.

        Şampiyonanın açılış maçında İskoçya ile karşılaşan Almanya, 5-1'lik farklı bir skorla galip geldi. Macaristan ise İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu.

        Yarınki mücadeleyi kazanması durumunda ev sahibi Almanya'nın gruptan çıkması çok büyük oranda kesinleşecek.

        İKİ TAKIM ARASINDA 37. RANDEVU

        Almanya ile Macaristan, A milli takım düzeyinde 37. kez karşılaşacak.

        İki takım arasında daha önce yapılan maçlarda dengeli bir skor dağılımı bulunuyor. Geride kalan mücadelelerin 13'ünde Almanya, 11'inde ise Macaristan sahadan galip ayrıldı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Almanların attığı 73 gole, Macarlar 65 golle karşılık verdi.

        ELEME YOLCULUKLARI

        Almanya'nın ev sahibi olduğu için eleme oynamadan katıldığı EURO 2024'e, Macaristan formda geldi.

        EURO 2024 Elemeleri'nde yenilgi yüzü görmeyen Macaristan, G Grubu'nda Sırbistan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile karşılaştı. Yaptığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik alan teknik direktör Marco Rossi'nin öğrencileri, topladığı 18 puanla grubunu lider tamamladı.

        MUHTEMEL 11'LER

        İki takımın yarınki maça şu 11'ler ile çıkması bekleniyor:

        Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz

        Macaristan: Gulacsi, Lang, Orban, Szalai, Bolla, Adam Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga

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