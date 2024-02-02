Ev eş anlamlısı nedir, ev kelimesinin eş anlamlısı ne?

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Ev, insanların güvenli, rahat ve kişisel yaşam alanlarını temsil eden önemli bir kavramdır. Evler, yaşam biçimlerini yansıtan, anıların biriktiği ve ailelerin bir arada olabildiği yerlerdir. Birlik ve beraberliğin, anıların sembolü olan ev kelimesi eş anlamlı kelimeler olarak farkı anlamlara gelebilmektedir. Bu yazımızda sizler için ev kelimesini eş anlamlı kelimelerle birlikte örneklerle açıklayacağız. İşte ev kelimesinin eş anlamı ve zıt anlamı nedir, nasıl kullanılır sorularının cevapları...

Ev Eş Anlamlısı Nedir?

Ev kelimesinin eş anlamlıları "konut," "yerleşim," "mesken," "konak," "oturulacak yer" gibi kelimelerdir. Ev, bir kişinin veya bir grup insanın yaşamını sürdürdüğü, barındığı, dinlendiği ve özel alanını oluşturduğu bir yapıyı ifade eder. Ev kelimesinin anlamını bilmeyen yoktur ama yine de farklı ve daha az bilinen anlamlarına bir bakacağız. Şimdi bu ev kelimesinin eş anlamlı kelimeleriyle örnek cümleler kurup, farklı bir perspektif sunacağız.

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Konut:

Konut fiyatları son zamanlarda yükseldi.

Bu mahallede birçok konut yer alır.

Bu konutlar en az 50 yıllıktır.

Yerleşim:

Bu bölge, tarihi bir yerleşim yeri olarak ünlüdür.

Yerleşim yeri yakınlarında iki tane çocuk parkı var.

Onların evleri yerleşim yerine uzak bir noktada yer alır.

Mesken:

Onun lüks meskeni, şehir merkezine yakın bir konumda bulunuyor.

Bu mesken 100 yıllıktır.

Tarihi meskenler koruma altına alınmalıdır.

Konak:

Bu tarihi konak, turistlerin ilgisini çekiyor.

Bu konak bir zamanlar çocukların koşup eğlendiği bir yerdi. Şimdi ise...



Oturulacak Yer:

Çocuklar için oyun alanları, oturulacak yerlerle donatılmıştır.

Oturulacak yer büyük şehirde yaşayan insanlar için büyük bir problem halini aldı.

Ev Kelimesi Zıttı Nedir?

Ev kelimesinin zıttı olan bir kelime yoktur aslında. Birçok kişi olumsuz yapıda olan “evsiz” kelimesini ev kelimesinin zıttı gibi algılıyor. Oysa bu kelime evi olmayan anlamında olumsuz bir yapıdadır. Bir kelimenin zıttı, o kelimenin tam tersi veya karşıt anlamını ifade eden bir kelimedir. İşte bazı kelimelerin zıttı ve örnek cümleler:

Sıcak - Soğuk: Bugün hava çok sıcak, dün ise çok soğuktu.

Yukarı - Aşağı: Merdivenlerden yukarı çıkarken yoruldum.

Büyük - Küçük: Bu ev, eski evimize göre daha büyük.

Hızlı - Yavaş: Araba hızlı gidiyordu, bu yüzden geç kaldık.

Önce - Sonra: Önce alışverişe gideceğiz, sonra sinemaya gideceğiz.

Aç - Tok: Sabah kahvaltısı yaptığım için şu an tokum.

Dolayısıyla ev kelimesinin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Olumsuz bir anlamı vardır ama bu olumsuz anlama zıt anlam demek dil bilgisi kuralı gereği doğru değildir.

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