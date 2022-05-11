Ev arkadaşını defalarca bıçakladı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, aynı iş yerinde çalıştığı ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu kişi kayıplara karıştı. Olayın ardından sokakta ambulans bekleyen yaralı kameraya yansıdı.
Olay, 6 Mayıs Cuma günü Telsiz Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, aynı iş yerinde çalışan yabancı uyruklu iki ev arkadaşı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Taraflar, iş yerinin önünde bir süre konuştuktan sonra sakinleşti. Birbirlerine sarılarak barışan ikili, işyeri ile aynı sokakta bulunan evlerine gitti.
TARTIŞMA EVDE YENİDEN ALEVLENDİ
İkili arasında evde bir süre sonra tartışma yeniden alevlendi. Katil zanlısı, eline aldığı bıçakla ev arkadaşını yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan genç, kanlar içinde kalırken katil zanlısı olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralıyı iş yerinin önüne taşıyan diğer ev arkadaşları çevredekilerden yardım istedi.
KAN KAYBEDEN GENÇ HASTANEDE ÖLDÜ
Esnafın ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapılarak ambulansla bir hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden yaralı genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayın yaşandığı ev ve iş yeri önünde incelemelerini gerçekleştirdi. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, görgü şahitlerinin de ifadesine başvurdu. Ekipler, kayıplara karışan katil zanlısını her yerde arıyor.
'BEN GÖRDÜĞÜMDE SARILIYORLARDI'
Yaşananları anlatan bir vatandaş, "Orada sarılıyorlardı. Ben gördüm. Barıştılar. Sonra içeri yürüdüler. Kendi evlerine yürüdüler. Ben de kendi evime gittim. Kalabalık toplandı. Kaza oldu sandım. Birbirlerini öldürmüşler. Bıçakladılar” dedi.
'KİMSE YARDIMCI OLMADI'
Ambulans gelene kadar yaralının başında bekleyen esnaf, "Yaralının başındaydım. En son can çekişiyordu. 'Bez verin yarayı kapatalım, kan kaybından gidecek' dedim. Hiç kimse bakmıyordu. Bir tane elemanı vardı. Söylediğimiz halde soğukkanlılıkla kimse yardımcı olmadı. Ölmüş mü, ölmemiş mi bilmiyorum. Bıçaklayan kendi ev arkadaşı" diye konuştu.
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