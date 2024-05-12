Eurovision'da şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı

Yarışmanın düzenlendiği Malmö Arena'nın dışında gerçekleşen İsrail protestoları ile İsrail temsilcisinin sahnede yuhalanmasını içeren bir dizi politik olayın gösteriyi gölgede bıraktığı düşünülebilir. Bu nedenle organizatörler eğlenceye ve ışıltıya odaklanmayı sürdürmekte zorlansalar da sahne performanslarını sergileyen yarışmacıların kıyafet seçimleri dikkatleri bu noktada yoğunlaştırmayı başardı.

Deyim yerindeyse, yarışmada şarkılar ve sahne performansları kadar kıyafetler de yarıştı.