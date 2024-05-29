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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague’de sezonun para ödülleri netleşti! - Basketbol Haberleri

        EuroLeague’de sezonun para ödülleri netleşti!

        Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonunda katılımcı takımların sıralamalarına bağlı olarak alacakları para ödülü belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 16:06 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:06
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        EuroLeague'de takımlar ne kadar kazandı?
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        Geçtiğimiz hafta sonu Berlin’de düzenlenen Final Four organizasyonuyla sezona nokta koyan EuroLeague’de hangi takımın ne kadar para ödülü alacağı netleşti.

        BasketNews’un yaptığı habere göre şampiyon Panathinaikos 1.75 milyon euro alırken diğer finalist Real Madrid 990 bin euro ödülünün sahibi oldu. Üçüncü ve dördüncü basamağın sahipleri Olympiacos ile Fenerbahçe Beko ise sırasıyla 870 bin euro ve 750 bin euro para ödüllerine layık görüldü.

        Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise 410 bin euro kazandı.

        İşte takımların EuroLeague'den kazandığı para ödülleri:

        Panathianikos: 1 milyon 750 bin euro

        Real Madrid: 990 bin euro

        Olympiakos: 870 bin euro

        Fenerbahçe Beko: 750 bin euro

        Monaco: 700 bin euro

        Barcelona: 640 bin euro

        Maccabi Tel Aviv: 580 bin euro

        Baskonia: 520 bin euro

        Virtus Bologna: 460 bin euro

        Anadolu Efes: 410 bin euro

        Partizan: 350 bin euro

        Olimpia Milano: 290 bin euro

        Valencia: 230 bin euro

        Zalgiris: 170 bin euro

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