EuroLeague’de sezonun para ödülleri netleşti!
Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonunda katılımcı takımların sıralamalarına bağlı olarak alacakları para ödülü belli oldu.
Geçtiğimiz hafta sonu Berlin’de düzenlenen Final Four organizasyonuyla sezona nokta koyan EuroLeague’de hangi takımın ne kadar para ödülü alacağı netleşti.
BasketNews’un yaptığı habere göre şampiyon Panathinaikos 1.75 milyon euro alırken diğer finalist Real Madrid 990 bin euro ödülünün sahibi oldu. Üçüncü ve dördüncü basamağın sahipleri Olympiacos ile Fenerbahçe Beko ise sırasıyla 870 bin euro ve 750 bin euro para ödüllerine layık görüldü.
Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise 410 bin euro kazandı.
İşte takımların EuroLeague'den kazandığı para ödülleri:
Panathianikos: 1 milyon 750 bin euro
Real Madrid: 990 bin euro
Olympiakos: 870 bin euro
Fenerbahçe Beko: 750 bin euro
Monaco: 700 bin euro
Barcelona: 640 bin euro
Maccabi Tel Aviv: 580 bin euro
Baskonia: 520 bin euro
Virtus Bologna: 460 bin euro
Anadolu Efes: 410 bin euro
Partizan: 350 bin euro
Olimpia Milano: 290 bin euro
Valencia: 230 bin euro
Zalgiris: 170 bin euro