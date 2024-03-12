EuroLeague’de Dubai dönemi başlıyor!

EuroLeague'e bir Dubai takımının dahil olması ve beraberindeki sponsorluk anlaşmalarının çarşamba günü resmi açıklamanın gelmesiyle birlikte duyurulması bekleniyor. Kulüpler ve hissedarlar salı ve çarşamba günleri resmi olarak karar vermek için bir araya gelecek.

Eurohoops kaynaklarına göre itirazı olan iki kulüp var. Birinin sebebi takımın jeopolitik konumunun getireceği problemlerken ikinci takımın sebebinin ise daha farklı bir perspektif olduğu söyleniyor.

Bunun yanında EuroLeague CEO’su Paulius Motiejunas ve başkan Dejan Bodiroga da Dubai’nin EuroLeague’in bir parçası olma isteğini destekliyor. Dubai’nin lige girişinin organik bir süreç olması beklenirken şu anda resmi karar alma süreci formaliteden gerçekleşiyor.