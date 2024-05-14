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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Euroleague’de 2023-2024 Sezonunun MVP’si Mike James! - Basketbol Haberleri

        Euroleague’de 2023-2024 Sezonunun MVP’si Mike James!

        THY EuroLeague'de 2023/2024 sezonu MVP'si AS Monaco'dan Mike James seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 14.05.2024 - 13:57
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        Euroleague'de sezonun MVP'si Mike James!
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        AS Monaco’nun yıldız skoreri Mike James, EuroLeague’de 2023-24 sezonunun en değerli oyuncusu seçildi. Uzun yıllardır EuroLeague’de forma giyen yıldız oyuncu, böylelikle kariyerinin ilk MVP ödülünü kazandı.

        Kariyerinde son üç sezondur AS Monaco formasını terleten 33 yaşındaki yıldız, bu sezon Markus Howard’dan sonra ligin en skorer ikinci oyuncusuydu.

        Normal sezonda etkileyici bir performans ortaya koymasına karşın James, Playoff’ta temsilcimiz Fenerbahçe Beko’ya karşı takımını Final Four’a taşıyamadı.

        EuroLeague’de bu sezon toplam 39 maçta süre alan Mike James, maç başına 17.9 sayı, 4.1 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları ile mücadele etti.

        Öte yandan Mike James, Anthony Parker'ın 2006'da kazanması sonrası THY EuroLeague'de MVP ödülü alan ilk Amerikalı oyuncu oldu.

        İşte modern EuroLeague tarihinin MVP'leri:

        2005 - Anthony Parker, Maccabi

        2006 - Anthony Parker, Maccabi

        2007 - Theo Papaloukas, CSKA Moskova

        2008 - Ramunas Siskauskas, CSKA Moskova

        2009 - Juan Carlos Navarro, Barcelona

        2010 - Milos Teodosic, Olympiakos

        2011 - Dimitris Diamantidis, Panathinaikos

        2012 - Andrei Kirilenko, CSKA Moskova

        2013 - Vassilis Spanoulis, Olympiakos

        2014 - Sergio Rodriguez, Real Madrid

        2015 - Nemanja Bjelica, Fenerbahçe

        2016 - Nando De Colo, CSKA Moskova

        2017 - Sergio Llull, Real Madrid

        2018 - Luka Doncic, Real Madrid

        2019 - Jan Vesely, Fenerbahçe

        2020 - Ödül verilmedi.

        2021 - Vasilije Micic, Anadolu Efes

        2022 - Nikola Mirotic, Barcelona

        2023 - Aleksandar Vezenkov, Olympiakos

        2024 - Mike James, Monaco

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