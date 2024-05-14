Euroleague’de 2023-2024 Sezonunun MVP’si Mike James!

REKLAM advertisement1

AS Monaco’nun yıldız skoreri Mike James, EuroLeague’de 2023-24 sezonunun en değerli oyuncusu seçildi. Uzun yıllardır EuroLeague’de forma giyen yıldız oyuncu, böylelikle kariyerinin ilk MVP ödülünü kazandı.

Kariyerinde son üç sezondur AS Monaco formasını terleten 33 yaşındaki yıldız, bu sezon Markus Howard’dan sonra ligin en skorer ikinci oyuncusuydu.

Normal sezonda etkileyici bir performans ortaya koymasına karşın James, Playoff’ta temsilcimiz Fenerbahçe Beko’ya karşı takımını Final Four’a taşıyamadı. EuroLeague’de bu sezon toplam 39 maçta süre alan Mike James, maç başına 17.9 sayı, 4.1 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları ile mücadele etti. Öte yandan Mike James, Anthony Parker'ın 2006'da kazanması sonrası THY EuroLeague'de MVP ödülü alan ilk Amerikalı oyuncu oldu.

İşte modern EuroLeague tarihinin MVP'leri: 2005 - Anthony Parker, Maccabi 2006 - Anthony Parker, Maccabi 2007 - Theo Papaloukas, CSKA Moskova 2008 - Ramunas Siskauskas, CSKA Moskova 2009 - Juan Carlos Navarro, Barcelona 2010 - Milos Teodosic, Olympiakos 2011 - Dimitris Diamantidis, Panathinaikos 2012 - Andrei Kirilenko, CSKA Moskova 2013 - Vassilis Spanoulis, Olympiakos 2014 - Sergio Rodriguez, Real Madrid 2015 - Nemanja Bjelica, Fenerbahçe 2016 - Nando De Colo, CSKA Moskova 2017 - Sergio Llull, Real Madrid 2018 - Luka Doncic, Real Madrid 2019 - Jan Vesely, Fenerbahçe 2020 - Ödül verilmedi. 2021 - Vasilije Micic, Anadolu Efes 2022 - Nikola Mirotic, Barcelona 2023 - Aleksandar Vezenkov, Olympiakos 2024 - Mike James, Monaco