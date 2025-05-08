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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'de Dörtlü Final'in hakemleri belli oldu - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de Dörtlü Final'in hakemleri belli oldu

        THY Avrupa Ligi'nde (EuroLeague), Dörtlü Final (Final Four) maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:18 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:18
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        EuroLeague'de Dörtlü Final'in hakemleri belli oldu
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        Basketbol THY Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den düzenlenecek Dörtlü Final (Final Four) organizasyonunda görev alacak hakemler belli oldu.

        Avrupa Ligi'nden (EuroLeague) yapılan açıklamaya göre Türkiye'den Fenerbahçe Beko, Yunanistan'dan Panathinaikos AKTOR ve Olympiakos, Fransa'dan ise Monaco'nun yer alacağı Dörtlü Final'de 8 hakem görev alacak.

        Dörtlü Final'de Sırbistan'dan Ilija Belosevic ve Milan Nedovic, Fransa'dan Mehdi Difallah, Almanya'dan Robert Lottermoser, İspanya'dan Carlos Peruga ve Emilio Perez Pizarro, İtalya'dan Carmelo Paternico, Litvanya'dan Arturas Sukys düdük çalacak.

        Nedovic, Paternico, Pizarro ve Sukys, Dörtlü Final organizasyonunda ilk defa görev yapacak.

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