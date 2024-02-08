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        Haberler Spor Basketbol EuroCup EuroCup 8'li final turunda Beşiktaş ve Türk Telekom'un rakipleri belli oldu! - Basketbol Haberleri

        EuroCup 8'li final turunda Beşiktaş ve Türk Telekom'un rakipleri belli oldu!

        BKT EuroCup'ta grup maçlarının tamamlanmasının ardından 8'li final turu eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş Emlakjet, 8'li finalde son şampiyon İspanyol ekibi Gran Canaria ile eşleşirken, Türk Telekom'un rakibi ise İngiliz ekibi London Lions oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 10:50 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:50
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        EuroCup'ta rakipler belli oldu!
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        Basketbolda BKT EuroCup 8'li final turunda eşleşmeler belli oldu.

        Organizasyonda yoluna devam eden Türk takımlarından Türk Telekom, İngiltere temsilcisi London Lions, Beşiktaş Emlakjet ise İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria ile eşleşti.

        Kupada 8'li finaller, tek maç eleme sistemine göre 5-6 Mart'ta oynanacak. Tur atlayan ekipler, 12-13 Mart'ta yine tek maç eleme sistemine göre yapılacak çeyrek finalde mücadele edecek.

        Organizasyonda A Grubu'nu ilk iki sırada bitiren Fransa'dan Paris Basketball ve İsrail'den Hapoel Shlomo ile B Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayan Fransa'dan Mincidelice JL Bourg ve Romanya'dan U-BT Cluj-Napoca doğrudan çeyrek finale yükseldi.

        BKT EuroCup'ta 8'li final turunun eşleşmeleri şöyle:

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        London Lions (İngiltere)-Türk Telekom (Türkiye)

        Prometey Slobozhanske (Ukrayna)-Aris Midea (Yunanistan)

        Dreamland Gran Canaria (İspanya)-Beşiktaş Emlakjet (Türkiye)

        Ratiopharm Ulm (Almanya)-Joventut Badalona (İspanya)

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