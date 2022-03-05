Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? 5 Mart anlık ve canlı verilerle 1 euro ne kadar?

Ukrayna Rusya savaşı başta olmak üzere dünyadaki ve yurttaki önemli gelişmeler sebebiyle gözler döviz kurlarına çevrildi. Özellikle yatırımcılar ve ekonomi takipçileri euro düştü mü yükseldi mi sorularına yanıt arıyor. İşte 5 Mart Cumartesi güncel euro kuru...

5 MART 2022 EURO KURU

5 Mart saat 10:00 itibariyle 1 euro 15,53 liradan işlem görüyor.