Rusya Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle piyasalardaki hareketlilik devam ederken yatırmcıların gözü güncel kurlara çevrilmiş durumda. 12 Mart Cumartesi Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İşte, 12 Mart Euro kuru canlı takip sayfası!

12 MART 2022 EURO KURU

12 Mart Cumartesi saat 12:20 itibariyle 1 Euro 16,13 liradan işlem görüyor.