Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından 200 baz puanlık faiz indirimine gidilmesi dolar ve euro kurunun yükselmesine neden oldu. İşte güncel euro kuru

EURO NE KADAR OLDU?

22 Ekim Cuma günü Euro kuru 11,25'e kadar yükseldi.

PPK'nın politik faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya çekmesiyle dolar ilk anda 9.27 liradan 9.48 liraya yükseldi.

Piyasa kapanışının ardından dolar 9.50 liranın üzerine tırmandı. TL, dün dolar karşısında yüzde 3.3 eridi. Saat 2.00 civarında ise düşük hacimli piyasada 9.54 lirayı aştı. Bu sabah önce 9.50'ye çekildi, ardından 9.66 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Bu arada Euro da 11.18 liraya kadar yükselerek rekorunu ilerletti.

Gece yaşanan yükselişte OECD'ye bağlı Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemedeki eksiklerini gerekçe göstererek Türkiye'yi gri listeye alması da etkili oldu.

1 EURO KAÇ TL?