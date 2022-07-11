20 yıl sonra eşitlendi

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Küresel piyasalarda enflasyon endişesi ve güvenli liman olarak artan dolar talebiyle dolar endeksi 107.4 ile son 20 yılın zirvesine yaklaştı. Euro ile dolar başa baş seviyesine geldi.

Euro/Dolar paritesi haftanın ilk işlem gününde yüzde 1'i aşan düşüşle 1.0057 seviyesini test etti. Bu paritede 2002'den bu yana görülen en düşük seviye.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin 19'unun ortak para birimi Euro, 4 Ocak 1999’da kaydi olarak yürürlüğe girmişti. Euro/ Dolar paritesi 1.1789 dolardan işlem görmeye başlamıştı. Euro, 2002 yılının başında tedavüle çıktığında 0.9036 seviyesindeydi. Tedavüle çıktığı 2002’nin temmuz ayında ABD’deki şirket skandallarının dolar üzerinde yarattığı baskının etkisiyle dolarla eşitlenmişti.

Piyasalarda gündemi ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının attığı sıkılaştırma adımları belirlemeye devam ediyor. Bu adımların resesyona yol açabileceği endişesi artıyor. Fed'in haziran toplantısının ardından 27 Temmuz'da da 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi fiyatlanmaya devam ediyor.

Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle Avrupa'daki enerji arzı endişeleri de sürüyor. Bunun etkisiyle Avrupa Merkez Bankası'ndan da sıkılaştırma adımları atması beklenmesine rağmen Euro/dolar paritesi değer kaybediyor.

STERLIN DE DEĞER YİTİRDİ

Öte yandan İngiltere'de yaşanan siyasi çalkantının etkisiyle sterlinin de dolar karşısında değer kaybı hızlandı. Sterlin de dolar karşısında yüzde 1 kayıp yaşadı.

Çin'de yeniden Kovid-19 vakalarının artması ve salgın önlemlerinin gündeme gelmesi de risk algısını olumsuz etkiledi.

Fotoğraf: Reuters