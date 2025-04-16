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        Haberler Ekonomi Para Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta düştü - Para Haberleri

        Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta düştü

        Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta yıllık bazda yüzde 2,2'ye geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:59 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:59
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        Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta düştü
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mart ayı nihai enflasyon verilerini yayınladı.

        Verilere göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon martta yüzde 2,2'ye indi. TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,6 arttı. Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise martta yıllık yüzde 2,4, aylık yüzde 1 seviyesinde ölçüldü.

        Böylece, mart ayında Euro Bölgesi enflasyon, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefi olan yüzde 2 seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

        Euro Bölgesi'nde martta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,56 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,57 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,16 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,1 ile enerji ürünleri izledi.

        AB'de de şubatta yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,5'e geriledi. AB'de TÜFE martta aylık yüzde 0,5 arttı.

        AB uyumlu verilere göre, martta enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,1 ile Romanya, yüzde 4,8 ile Macaristan ve yüzde 4,4 ile Polonya olarak belirlendi.

        Martta yıllık enflasyon Almanya'da yüzde 2,3, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 2,1 ve İspanya'da yüzde 2,2 seviyesinde ölçüldü.

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