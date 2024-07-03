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        Haberler Bilgi Spor EURO 2024 Türkiye- Hollanda çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        EURO 2024 Türkiye- Hollanda çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        EURO 2024 son 16 turu heyecanı Türkiye- Avusturya maçıyla sona erdi. A milli takımımız son 16 turu son maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Bu kapsamda sporseverler "EURO 2024 Türkiye- Hollanda çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını gündeme getirdi. İşte, Türkiye- Hollanda maçının detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 09:58 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:29
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        • 1

          Türkiye - Hollanda maçı için geri sayım başladı. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te grup ve son 16 turunda başarılı bir performans sergileyen ay yıldızlılar, Avusturya'yı mağlup etti ve çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Peki, "Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 çeyrek final milli maç hangi kanalda?" İşte EURO 2024 çeyrek final Hollanda - Türkiye maçının oynanacağı tarih...

        • 2

          TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN ve HANGİ KANALDA?

          Türkiye Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi saat 22.00'de oynanacak.

          Yarı finalisti belirleyecek mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

        • 3

          HOLLANDA'NIN EURO 2024 KARNESİ

          Ronald Koeman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı "Portakallar", D Grubu'nu Avusturya ve Fransa'nın ardından üçüncü sırada tamamladı ve en iyi üçüncü takımlar arasına girerek Romanya'nın rakibi oldu.

          Oynadığı son 16 turu maçında Romanya'yı 3-0 yenen Koeman'ın öğrencileri üst tura yükseldi ve Türkiye- Avusturya maçının skorunu bekledi. Ay yıldızlı takımımızın Avusturya'yı 2-1 yenmesiyle Türkiye- Hollanda ile çeyrek finalde eşleşmiş oldu.

        • 4

          ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

          Yıllar boyunca futbol dünyasına kazandırdığı Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Ruud Gullit, Marco van Basten ve Ronald Koeman gibi birçok isimle dikkati çeken Hollanda'nın kadrosunda önemli oyuncular yer alıyor.

          "Portakallar"ın savunmasında kaptan Virgil van Dijk ile Matthijs de Ligt öne çıkarken, orta sahada Frenkie de Jong'un sorumluluk alması bekleniyor.

          Memphis Depay, Cody Gakpo, Xavi Simons ve Wout Weghorst ise Hollanda'nın hücum hattında katkı sağlamasını beklediği isimler olarak öne çıkıyor.

          Gakpo ve Weghorst, elemelerde kaydettiği üçer golle "Portakallar"ın EURO 2024 bileti almasında önemli rol oynadı.

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