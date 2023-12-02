A Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası finallerinde ki rakipleri belli oldu. 2 Aralık Cumartesi günü saat TSİ 20.00'de gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından Türkiye'nin hangi grupta yer alacağı ve rakipleri belli oldu. Peki, "Euro 2024 Türkiye hangi grupta yer alıyor? Avrupa Şampiyonası milli takım rakipleri kimler, hangi torbada bulunuyor?" İşte milli takımın grubu ve rakipleri...