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        Haberler Spor Futbol RAKİPLER BELLİ OLDU! Euro 2024 Türkiye hangi grupta yer alıyor? Avrupa Şampiyonası milli takım rakipleri kimler, hangi torbada bulunuyor? - Futbol Haberleri

        Euro 2024 Türkiye hangi grupta yer alıyor? Avrupa Şampiyonası milli takım rakipleri kimler?

        Euro 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde aldığı başarılı sonuçlarla grup aşamasını lider olarak tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu. Euro 2024 kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde 2 Aralık Cumartesi günü saat TSİ 20.00'de gerçekleştirildi. Euro 2024 kura çekimine 2. torbadan katılan Türkiye'nin rakipleri kura çekiminin ardından belli oldu. Peki, "Euro 2024 Türkiye hangi grupta yer alıyor? Avrupa Şampiyonası milli takım rakipleri kimler, hangi torbada bulunuyor?" İşte Avrupa Şampiyonası Türkiye A Milli Takımı'nın rakipleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 21:06 Güncelleme: 02.12.2023 - 21:06
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        • 1

          A Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası finallerinde ki rakipleri belli oldu. 2 Aralık Cumartesi günü saat TSİ 20.00'de gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından Türkiye'nin hangi grupta yer alacağı ve rakipleri belli oldu. Peki, "Euro 2024 Türkiye hangi grupta yer alıyor? Avrupa Şampiyonası milli takım rakipleri kimler, hangi torbada bulunuyor?" İşte milli takımın grubu ve rakipleri...

        • 2

          EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          A Milli Futbol Takımımız'ın da yer alacağı Euro 2024 kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde 2 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de TSİ ile 20.00'de başladı.

        • 3

          TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA YER ALIYOR?

          2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde dün oynanan maçlarla birlikte A Milli Takımımızın 2. torbada yer alması kesinleşti.

          İşte, resmi torbalar ve millilerimizin muhtemle rakipleri...

        • 4

          EURO 2024 GRUP KURA ÇEKİMİ TORBALARI

          1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya

          2. TORBA: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Avusturya, Arnavutluk, Romanya

          3. TORBA: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Slovenya

          4. TORBA: Slovakya, Çekya, İsviçre, play-off'tan gelecek 3 takım

        • 5

          TÜRKİYE EURO 2024'TE HANGİ GRUPTA YER ALIYOR?

          F GRUBU

          Portekiz

          Türkiye

          Çekya

          C yolu play-off galibi

        • 6

          İŞTE GRUPLAR

          A GRUBU: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre

          B GRUBU: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya

          C GRUBU: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan

        • 7

          D GRUBU: Fransa, Avusturya, Hollanda, A yolu play-off galibi

          E GRUBU: Belçika, Romanya, Slovakya, B yolu play-off galibi

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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