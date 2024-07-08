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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024'te yarı final maçlarının hakemleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        EURO 2024'te yarı final maçlarının hakemleri belli oldu!

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 14:05 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:05
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        Yarı final maçlarının hakemleri belli oldu!
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        EURO 2024'te yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

        UEFA'da yer alan bilgilere göre İspanya-Fransa karşılaşmasını Slavko Vincic, Hollanda-İngiltere mücadelesini ise Felix Zwayer yönetecek.

        EURO 2024'te yarı final programı şöyle:

        9 Temmuz Salı

        22.00: İspanya-Fransa

        10 Temmuz Çarşamba

        22.00: Hollanda-İngiltere

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