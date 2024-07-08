EURO 2024'te yarı final maçlarının hakemleri belli oldu!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Giriş: 08.07.2024 - 14:05 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:05
EURO 2024'te yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
UEFA'da yer alan bilgilere göre İspanya-Fransa karşılaşmasını Slavko Vincic, Hollanda-İngiltere mücadelesini ise Felix Zwayer yönetecek.
EURO 2024'te yarı final programı şöyle:
9 Temmuz Salı
22.00: İspanya-Fransa
10 Temmuz Çarşamba
22.00: Hollanda-İngiltere
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