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        Haberler Spor Futbol Diğer EURO 2024 için play-off maçları başlıyor: 3 ülke Avrupa Şampiyonası bileti alacak! - Futbol Haberleri

        EURO 2024 için play-off maçları başlıyor: 3 ülke Avrupa Şampiyonası bileti alacak!

        Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek son 3 takım yarın başlayacak play-off müsabakaları sonrası belli olacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:29 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:29
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        Euro 2024'e son 3 bilet!
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        EURO 2024’te gruplar belli olurken, şampiyonada oynamaya hak kazanacak son 3 takım da play-off’lardan gelecek. 12 takımın mücadele edeceği 6 yarı final karşılaşması yarın oynanacak ve kazananlar finale yükselecek. Bu maçları kazanan 3 takım, 26 Mart’taki final maçları sonrası Avrupa Şampiyonası bileti almaya hak kazanacak.

        Play-off'ların tümü tek ayaklı eleme maçları olacak. Normal süre sonunda eşitlik bozulmazsa uzatmalara ve gerekirse penaltı atışlarına gidilecek.

        EURO 2024’te F Grubu’nda Portekiz ve Çekya ile birlikte yer alacak A Milli Futbol Takımı’nın son rakibi play-off C yolundan; Gürcistan-Lüksemburg / Yunanistan-Kazakistan ekiplerinden biri olacak.

        Play-off karşılaşmalarında program şöyle:

        Play-off A Yolu

        22.45 Polonya - Estonya

        22.45 Galler - Finlandiya

        Play-off B Yolu

        22.45 Bosna-Hersek - Ukrayna

        22.45 İsrail - İzlanda

        Play-off C Yolu

        20.00 Gürcistan - Lüksemburg

        22.45 Yunanistan - Kazakistan

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