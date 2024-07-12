EURO 2024 finali ne zaman? İngiltere- İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSPANYA'DA HEDEF 4. KUPA

Fransa'yı eleyerek finale yükselen İspanya, tarihinin 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna bir adım uzakta.

Kazandığı 3 şampiyonlukla turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, adını 5'inci kez finale yazdırdı. Oynadığı 4 finalde 3 kez kupaya uzanan İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012'de şampiyon olurken, 1984'te ise ikinci oldu.

İspanya, son 5 turnuvada üçüncü kez final oynayacak.

Üç kez Batı Almanya olmak üzere 6 kez final oynamayı başaran Almanya ise bunların üçünde kupayı kazanmayı başardı. Almanya 1972, 1980 ve 1996'da finalde rakiplerini geçerek, kupayı müzesine götüren taraf oldu.