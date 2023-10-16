EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Takım'a UEFA'dan dev gelir!
Letonya'yı mağlup ederek EURO 2024 biletini alan A Milli Takım, turnuvaya katılım bedeli olarak dev bir geliri de kasasına koyacak.
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı.
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Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan müsabakada ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Yunus Akgün, 83. dakika ile 90+2. dakikada Cenk Tosun ve 87. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
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Bu sonuçla grupta 5. galibiyetini alan milli takım, puanını 16'ya çıkardı ve son maçlar öncesinde Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024 biletini almayı garantiledi.
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Türkiye, D Grubu'ndaki 8. ve son müsabakasında 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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1996, 2000, 2008, 2016 ve 2020'nin ardından toplamda 6. kez dev turnuvaya katılma hakkı elde eden Milliler, Türk futbol tarihinde ilk kez üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
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MİLLİ TAKIM'A DEV GELİR!
2024 Avrupa Şampiyonası biletini alan Türkiye, turnuvaya katılım payı olarak 9 milyon 250 bin Euro'luk dev geliri de kasasına koydu.
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Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te ise, grupta her galibiyet 1.5 milyon Euro, her beraberlik ise 750 bin Euro gelir getirecek.
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Gruptan çıkan takımlar 2 milyon Euro, çeyrek finale kalanlar 3 milyon 250 bin Euro, yarı finale kalanlar ise 5 milyon Euro'luk ödülün sahibi olacak.