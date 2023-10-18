EURO 2024'e katılmayı garantileyen 9 ülke belli oldu!
Almanya'da düzenlenecek olan UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın biletini cebine koyan ülkeler belli olmaya başladı. Ekim ayındaki milli ara geride kalırken toplamda 9 ülkenin şampiyonaya gitmesi kesinleşti. İşte vize alan ülkeler...
Giriş: 18.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:15
- 1
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ekim ayı maç takviminde karşılaşmalar tamamlanırken, şampiyonada mücadele edecek 9 takım belli oldu.
- 2
FRANSA
- 3
TÜRKİYE
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- 4
İNGİLTERE
- 5
AVUSTURYA
- 6
İSKOÇYA
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- 7
PORTEKİZ
- 8
BELÇİKA
- 9
İSPANYA
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- 10
ALMANYA
Haberi Hazırlayan: Özer Çak