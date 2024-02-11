Michael Jackson'ın müzik kataloğunun yarısı 600 milyon dolara satıldı

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25 Haziran 2009'da 50 yaşında hayatını kaybeden Michael Jackson'ın şarkılarından oluşan kataloğun yarısı satıldı.

13 Grammy ödülü sahibi Michael Jackson'ın bütün şarkılarından oluşan müzik kataloğunun değerinin 1 milyar 200 milyon dolardan fazla olduğu hesaplanıyor.

Sony Music tarafından 600 milyon dolara satın alınan kataloğun yarısı için yapılan anlaşmanın bir solo sanatçısı için şu ana kadarki en büyük anlaşma olduğu belirtiliyor.

REKLAM Anlaşma kapsamında aynı zamanda Michael Jackson'ın sahibi olduğu Mijac şirketince satın alınan Ray Charles, Elvis Presley ve Aretha Franklin'in de bazı şarkıları yer alıyor. ABD'li ünlü rock sanatçısı Bruce Springsteen, 2021'de tüm albümlerini ve müzik haklarını 500 milyon dolara satmıştı. Fotoğraflar: AP