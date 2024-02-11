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        Haberler Magazin Michael Jackson'ın müzik kataloğunun yarısı 600 milyon dolara satıldı - Magazin haberleri

        Michael Jackson'ın müzik kataloğunun yarısı 600 milyon dolara satıldı

        ABD müzik şirketi Sony Music, 25 Haziran 2009'da hayata veda eden Michael Jackson'ın şarkılarından oluşan kataloğun yarısını 600 milyon dolara satın aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 18:15 Güncelleme: 11.02.2024 - 18:15
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        Yarısı 600 milyon dolar
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        25 Haziran 2009'da 50 yaşında hayatını kaybeden Michael Jackson'ın şarkılarından oluşan kataloğun yarısı satıldı.

        13 Grammy ödülü sahibi Michael Jackson'ın bütün şarkılarından oluşan müzik kataloğunun değerinin 1 milyar 200 milyon dolardan fazla olduğu hesaplanıyor.

        Sony Music tarafından 600 milyon dolara satın alınan kataloğun yarısı için yapılan anlaşmanın bir solo sanatçısı için şu ana kadarki en büyük anlaşma olduğu belirtiliyor.

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        Anlaşma kapsamında aynı zamanda Michael Jackson'ın sahibi olduğu Mijac şirketince satın alınan Ray Charles, Elvis Presley ve Aretha Franklin'in de bazı şarkıları yer alıyor.

        ABD'li ünlü rock sanatçısı Bruce Springsteen, 2021'de tüm albümlerini ve müzik haklarını 500 milyon dolara satmıştı.

        Fotoğraflar: AP

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