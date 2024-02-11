İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza barıştı
Yaklaşık dört ay önce olaylı bir şekilde ayrılan İbrahim Kutlay ile Edvina Sponza, barıştı. Bebek Parkı'nda köpeklerle birlikte oynayan ikilini keyifli halleri objektiflere yansıdı
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Yaklaşık dört ay önce bir kuaförde karşılaşarak kavga eden ve ilişkilerini noktalayan Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay olay sonrası bir arada görünmemişti.
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"BİR DAHA ASLA BİR ARAYA GELMEM" DEMİŞTİ
İbrahim Kutluay konu ile ilgili açıklama yapmazken Edvina Sponza gazetecilere olayın doğru olduğunu söylemiş ve "Bir daha asla bir araya gelmem" demişti.
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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Bir dargın bir barışık aşk yaşayan İbrahim Kutlay ile Edvina Sponza, yeniden barıştı. İkili, Bebek Parkı'nda köpeklerle oyun oynarken görüntülendi.
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İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.
Basın mensuplarını fark eden İbrahim Kutlay ile Edvina Sponza, birbirlerinden uzaklaşık soruları yanıtsız bıraktı.