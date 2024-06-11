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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 D Grubu: Fransa'yı tanıyalım! - Futbol Haberleri

        EURO 2024 D Grubu: Fransa'yı tanıyalım!

        Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Fransa Milli Takımı'nı tanıyalım...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:35 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:35
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        EURO 2024 D Grubu: Fransa'yı tanıyalım!
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        Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Fransa Milli Takımı, son yıllarda çıkış yakaladığı jenerasyonla turnuva tarihindeki üçüncü şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

        EURO 2016 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk yaşayan Fransa, EURO 2024'e de en büyük favorilerden biri olarak katılacak.

        D Grubu'nda Hollanda, Polonya ve Avusturya ile mücadele edecek Fransa'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

        KUPAYA KATILIM MÜCADELESİ

        Eski kaptanı Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa, elemelerde Hollanda, Yunanistan, İrlanda Cumhuriyeti ve Cebelitarık ile mücadele etti.

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        Elemelerde çıktığı 8 maçın 7'sini kazanan ve birinde berabere kalan Fransa, hanesine yazdırdığı 22 puanla EURO 2024 biletini namağlup aldı.

        Bu müsabakalarda 29 kez fileleri havalandıran Deschamps'ın öğrencileri, kalelerinde ise sadece 3 gole izin verdi.

        Fransa'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

        Fransa-Hollanda: 4-0

        İrlanda Cumhuriyeti-Fransa: 0-1

        Cebelitarık-Fransa: 0-3

        Fransa-Yunanistan: 1-0

        Fransa-İrlanda Cumhuriyeti: 2-0

        Hollanda-Fransa: 1-2

        Fransa-Cebelitarık: 14-0

        Yunanistan-Fransa: 2-2

        Puan durumu:

        O G B M P
        1 Fransa 8 7 1 22
        2 Hollanda 8 6 2 18
        3 Yunanistan 8 4 1 3 13
        4 İrlanda Cumhuriyeti 8 2 6 6
        5 Cebelitarık 8 8

        ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR

        Son turnuvalarda elde ettiği başarılı sonuçlara rağmen EURO 2020'de son 16 turunu geçemeyen Fransa, bu kez aynı senaryoyu yaşamak istemiyor.

        Teknik direktör Deschamps, hücumda Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve Antoine Griezmann gibi oyuncularının form grafiğine güveniyor.

        Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga ve Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımına transfer olarak Avrupa futbolunun rekabetçi ortamından uzaklaşsa da kadroya giren N'Golo Kante, Fransa'nın dikkati çeken güçlü orta sahasında mücadele edecek.

        Tecrübeli ve genç futbolcuların yer aldığı alternatifli kadrosunun avantajını kullanmayı amaçlayan Fransa, üçüncü kez Avrupa'nın zirvesinde yer almaya çalışacak.

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        EURO 2024'ün favorileri arasında gösterilen Fransa'nın Almanya biletini almasında en önemli katkıyı, elemelerde 9 gol kaydeden Mbappe sağladı. Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi ay sonunda bitecek Kylian Mbappe, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

        KADROSU

        Kaleci: Alphonse Areola (West Ham United), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Lens)

        Defans: Jonathan Clauss (Olimpik Marsilya), Theo Hernandez (Milan), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Inter), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih)

        Orta saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), N'Golo Kante (Al-Ittihad), Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)

        Forvet: Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Bradley Barcola (PSG), Kingsley Coman (Bayern Münih), Ousmane Dembele (PSG), Olivier Giroud (Milan), Randal Kolo Muani (PSG), Kylian Mbappe (PSG), Marcus Thuram (Inter)

        TURNUVA GEÇMİŞİ

        Fransa Milli Takımı, turnuvaya 10 kez katıldı.

        Organizasyon tarihinde 43 maça çıkan Fransa, bu müsabakalardan 21'ini kazandı, 12'sinden beraberlikle, 10'undan ise mağlubiyetle ayrıldı. Önceki 8 turnuvanın tümüne katılan Fransa, turnuva tarihi boyunca 69 gol attı, kalesinde 50 gol gördü.

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        1984 ve 2000'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Fransa, şampiyonada bir kez de ikincilikle yetindi.

        Fransa'nın Avrupa Şampiyonası geçmişi şöyle:

        1960 - Dördüncülük

        1984 - Şampiyon

        1992 - Grup aşaması

        1996 - Yarı final

        2000 - Şampiyon

        2004 - Çeyrek final

        2008 - Grup aşaması

        2012 - Çeyrek final

        2016 - İkincilik

        2020 - Son 16 turu

        MAÇ TAKVİMİ

        Fransa'nın EURO 2024 D Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

        17 Haziran Pazartesi:

        22.00 Avusturya-Fransa (Düsseldorf Arena-Düsseldorf)

        21 Haziran Cuma:

        22.00 Hollanda-Fransa (Leipzig Stadı-Leipzig)

        25 Haziran Salı:

        19.00 Fransa-Polonya (BVB Stadı-Dortmund)

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