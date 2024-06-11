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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 B Grubu: İspanya'yı tanıyalım! - Futbol Haberleri

        EURO 2024 B Grubu: İspanya'yı tanıyalım!

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) B Grubu'nda yer alacak İspanya; Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk ile mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:54
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        EURO 2024 B Grubu: İspanya'yı tanıyalım!
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        EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Milli takımlar düzeyinde Avrupa'nın en başarılı ekiplerinden olan İspanya, turnuvanın en zor gruplarından birinde yer alacak.

        Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerinde 11 kez mücadele eden "Boğalar", turnuvanın en başarılı 2 takımından biri durumunda. 1964, 2008 ve 2012'de kupayı müzesine götüren İspanya, Almanya ile Avrupa Şampiyonası'nı en çok kazanan takım olarak dikkati çekiyor.

        1984'te ikinci olan İspanya, 2020'de yarı final, 1996 ve 2000'de çeyrek final, 2006'da son 16 turu oynadı. İspanya, 1980, 1988 ve 2004'te grup aşamasını geçemedi.

        2012 sonrası duraklama dönemine giren İspanya, 2022-2023 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'ni alarak eski günlerine dönüş sinyali verdi.

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        ELEMELERDEN GRUP LİDERİ OLARAK GELDİ

        İspanya, EURO 2024 Elemeleri'nde grubunu lider tamamladı.

        Elemelerde İskoçya, Norveç, Gürcistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile A Grubu'nda yer alan İspanya, 7 galibiyet, 1 mağlubiyetle 21 puan topladı. Yaptığı 8 maçta 25 gol atan İspanya, kalesinde sadece 5 gol gördü.

        "Boğalar"da elemelerde dörder gol atan Joselu ile Alvaro Morata, en golcü futbolcular oldu. Bu oyuncuları 3 golle Fernan Torres, ikişer golle Dani Olmo, Lamine Yamal ve Gavi takip etti. İspanya'da Mikel Merino, Nico Williams, Ohian Sancet, Alejandro Baena, Mikel Oyarzabal ile Robin Le Normand birer gol kaydetti.

        İspanya'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

        İspanya-Norveç: 3-0

        İskoçya-İspanya: 2-0

        Gürcistan-İspanya: 1-7

        İspanya-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: 6-0

        İspanya-İskoçya: 2-0

        Norveç-İspanya: 0-1

        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-İspanya: 1-3

        İspanya-Gürcistan: 3-1

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        KADRO

        Teknik direktör Luis de la Fuente'nin EURO 2024 için belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)

        Defans: Dani Carvajal, Nacho (Real Madrid), Jesus Navas (Sevilla), Robin Le Normand (Real Sociedad), Aymeric Laporte (Al-Nassr), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

        Orta saha: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi, Mikel Merino (Real Sociedad), Fabian Ruiz (PSG), Alex Baena (Villarreal), Pedri, Fermin Lopez (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Aleix Garcia (Girona)

        Forvet: Alvaro Morata (Atletico Madrid), Nico Williams (Athletic Bilbao), Lamine Yamal, Ferran Torres (Barcelona), Dani Olmo (Leipzig), Joselu (Real Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ayoze Perez (Real Betis)

        MAÇ TAKVİMİ

        İspanya'nın EURO 2024 B Grubu'nda oynayacağı maçların programı (TSİ) şöyle:

        15 Haziran Cumartesi:

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        19.00 İspanya-Hırvatistan (Berlin Olimpiyat)

        20 Haziran Perşembe:

        22.00 İspanya-İtalya (Veltins Arena)

        24 Haziran Pazartesi:

        22.00 Arnavutluk-İspanya (Merkur Spiel Arena)

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