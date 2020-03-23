"ERKEK ARKADAŞIMLA KARANTİNAYA GİRSEYDİM..."

Bouchard Twitter'dan "Şikayet ettiğimden değil ancak bir erkek arkadaşımla karantinaya girseydim daha eğlenceli olurdu gibi hissediyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı.