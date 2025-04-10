Eugene Kaspersky: Yapay 'zeka' ticari bir saçmalıktır, bu yalnızca makine öğrenmesi

Önde gelen Rus siber güvenlik firması Kaspersky, İstanbul'da düzenlediği bir organizasyon ile 2024 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2024 yılında çözüm portföyünü daha da geliştirmeye ve elverişli pazarlarda işini büyütmeye devam ettiğini duyurdu. Jeopolitik iklime ve bunun sonucunda ortaya çıkan kısıtlamalara rağmen pozitif büyümesini sürdürdüğünü belirten siber güvenlik firması, ticari büyümesinin büyük ölçüde B2B işindeki başarısından kaynaklandığını açıkladı.

TÜRKİYE YÜZDE 42 BÜYÜDÜ

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Şirketin küresel B2B satışları yıllık bazda %19 arttığı belirtilirken hem kurumsal hem KOBİ satışları sırasıyla %21 ve %17 olmak üzere çift haneli büyüme gösterdiği vurgulandı. Kaspersky'nin kurumsal satışları hem uç nokta (yıllık %26) hem de uç nokta dışı çözümlerdeki (yıllık %12) büyümeyle desteklendi. Uç nokta dışı çözümlerin payı ise yüzde 53'e ulaştı.

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Şirketin küresel performansı başta Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesi (%18) olmak üzere çoğu bölgede elde edilen istikrarlı ve olumlu sonuçlarla desteklendi. Türkiye'de Kaspersky’nin işleri %42 oranında büyüdü. B2B sektöründe (%82***) ve B2C (%12***) segmentlerinde de önemli büyüme sağlandı.

Şirketin küresel performansı başta Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesi (%18) olmak üzere çoğu bölgede elde edilen istikrarlı ve olumlu sonuçlarla desteklendi. Türkiye'de Kaspersky’nin işleri %42 oranında büyüdü. B2B sektöründe (%82***) ve B2C (%12***) segmentlerinde de önemli büyüme sağlandı. Kaspersky CEO'su Eugene Kaspersky, şunları söyledi: "2024 yılında rekor kıran gelirlerimizle önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Bu bizi daha da ilerlemeye zorluyor. Pazardan daha hızlı büyümeyi ve lider konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugün geleneksel bir yazılım şirketinden daha fazlası haline geldik. Müşterilerimizi tüm siber saldırı vektörlerine karşı korumaya, aynı zamanda gelişen ihtiyaçlarına ayak uydurmak için ürün portföyümüzü genişletmeye kararlıyız." YAPAY ZEKA DEĞİL, MAKİNE ÖĞRENMESİ Toplantı sırasında soruları da yanıtlayan Eugene Kaspersky'e yapay zeka konusunda geçtiğimiz yıllarda kullandığı bir cümle soruldu. Kaspersky ise, "Sözümün arkasındayım yapay zeka ticari bir saçmalıktır. Şirket olarak biz de AI çözümleri kullanıyoruz ancak buna zeka demeyi doğru bulmuyorum. AI yalnızca insanın işini kolaylaştıran bir cihazdır. Bu bir makine öğrenmesinden ibarettir. Hiçbir zaman insan beyni kadar karmaşık bir yapıyı oluşturması mümkün değil. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki insan beyninin karmaşıklığını ve düşünebilir yapısını ortaya koyabilecek bir bilgisayar yaratmak için onu dünya ile aynı boyutta yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HACKLENEMEZ TELEFON İŞLETİM SİSTEMİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ" Özellikle akıllı telefonlardaki güvenlik açıklarına vurgu yapan Eugene Kaspersky, "Apple'ın AppStore'unda ciddi güvenlik açıkları olan uygulamalar keşfettik. Bu uygulamaları indirmek telefona direkt olarak kötü yazılımların da birlikte girmesi anlamına geliyor. Özellikle normalde güvenlik için kullanılsa da ücretsiz olan VPN'ler tüm işlemlerimizi yürüttüğümüz akıllı telefonlarda ciddi bir açığa sebep oluyor. Hiçbir şey bedelsiz değildir" dedi. Basın mensuplarına kendi kullandığı telefonu göstererek, kendi akıllı telefon yazılımları üzerinde çalıştıklarını da belirteren Kaspersky, "Bu 'Hakclenemez' bir telefon. Ancak elbette bağlantılı sistemler girdiği zaman bu durum zorlaşıyor ve çok yüksek maliyetli. Şu an için hedefimiz son tüketici değil ancak askeriye veya devlet kullanımları için bu telefonu ilerleyen süreçte piyasaya sürme hazırlığımız var" şeklinde konuştu. TÜRKİYE'DE YATIRIMLAR İÇİN GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞİYOR Toplantıda konuşma yapan Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar ise, şunları kaydetti: "Kaspersky, güçlü bir iş ortağı ağı kurmaya ve geliştirmeye kendini adamış iş ortağı merkezli bir şirkettir. Biz iş birliğini hem kârlı hem de sorunsuz hale getirmek için çalışıyoruz ve müşteri memnuniyetini en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. İş ortaklarımızla bu özel etkinlikte bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İş ortağı konferansında META bölgesinde ve özellikle Türkiye'de Kaspersky’nin ek yatırımlarını içeren ileriye dönük birçok girişimi şekillendirecek pek çok yüksek profilli görüşme gerçekleşiyor."