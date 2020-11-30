Etli yaprak sarma, çok lezzetli ve özel bir yemek. Yapılırken çok uğraş verilen yemekler ayrı bir yerdedir zaten benim için. Etli yaprak sarma tarifi de öyle. Aynı pozisyonda tek tek sarmak gerekir. Vaktiniz varsa terapi gibi gelebilir insana ama öyle benim gibi etrafında hadi şimdi ne oynayalım diye dolaşan sabırsız bir minik dolaşanlar için, yapması neredeyse imkânsız bir yemektir. Ama detaylıca, püf noktalarıyla tarifini vereceğim, aşağıya hemen yazıyorum.
Etli Yaprak Sarma İçin Gereken Malzemeler:
250 gr kıyma
60-70 adet asma yaprağı
23/4 su bardağı pirinç
1 adet soğan
1 adet domates
½ yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
4 yemek kaşığı sıvıyağ
Tuz
Karabiber
Etli Yaprak Sarma Yapılışı:
İlk önce salamura yaprakları sıcak suya koyalım.
Tuzunun gitmesi için, sık sık suyunu değiştirelim.
Yıkanmış ve süzülmüş pirinci ve kıymayı bir kaba alalım.
Domateslerin kabuklarını soyarak küp küp doğrayalım.
Tuz, karabiber, nane ve salçayı da ilave edelim.
2 yemek kaşığı sıvıyağ ve yarım yemek kaşığı margarini ekledikten sonra iyice yoğuralım.
Tuzu çıkmış yaprakların içine, kıymalı harcı yerleştirerek tek tek saralım.
Tencereye düzenli bir biçimde dizelim.
Üzerine 2 yemek kaşığı sıvıyağ ve sarmalarla aynı seviyede olacak şekilde sıcak su ekleyin.
Sarmalarınız kaynayınca, ocağın altını kısın.
Piştikten sonra tabağa alıp, yoğurtla servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Salamura yaprakların tuzunun gitmesi için sık sık suyunu değiştirin.
Taze yaprakla yapıyorsanız 5 dakika sıcak suda bekletip, alın.
Eğer pişerken suyu azalırsa sıcak su ekleyebilirsiniz.
Servis ederken üzerine tereyağı kızdırıp dökerseniz ayrıca çok lezzetli olur.
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