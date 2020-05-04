etli kuru fasulye tarifi

Türk mutfağının vazgeçilmezi, herkes tarafından beğenilen yemeği kuru fasulye. Yanında tane tane pilav ve turşu eşliğinde verilecek kuru fasulye ziyafetine kim hayır diyebilir? Yalnız herkesin pişirme tekniği farklı olan kuru fasulye yemeğinin ben size püf noktalarıyla vereceğim. Yüksek lif yapısı ve içerdiği protein bakımından zenginliğiyle kuru fasulyeyi haftada 2 kez tüketmenizi öneririm.

Etli Kuru Fasulye Malzemeler:

250 gr dana eti

3 su bardağı kuru fasulye

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

4yemek kaşığı sıvıyağ

Damak tadınıza göre tuz

Etli Kuru Fasulye Yapılışı:

Öncelikle kuşbaşı doğranmış etleri tencerede pişirin.

Suyunu salıp çekince, içine bira tuz ve suyunu koyarak düdüklü tencerede pişirin.

Kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatın.

Ertesi gün tencereye su koyarak, kuru fasulyenizi haşlayın.

Suyunu dökün.

Kuru fasulyeyi pişireceğiniz tencereye küp küp soğanı doğrayın.

Sıvı yağla birlikte kavurun.

Daha sonra salçaları ekleyin.

Salça kokusu çıkana kadar iyice kavurun.

Üzerine fasulye ve etleri alarak suyunu ekleyin.

Ben 6 su bardağı ekledim.

Siz kontrollü olarak ekleyebilirsiniz.

Tencerenin ağzını kapatın.

İlk etapta harlı ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakın.

Lokum gibi kıvamda olduğu zaman yemeğimiz tamamdır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Fasulyeleri bir gece önceden ıslatın.

Ertesi gün haşlayın ve yemeğinizi bu şekilde yapın.

Eğer vaktiniz yoksa fasulyeleri ıslatmadan, direk haşlayarak da yapabilirsiniz.

Düdüklü tencere kullanırsanız hem zamandan tasarruf etmiş olursunuz, hem de kıvamı lokum gibi olur.

Et daha geç piştiği için önceden kavurmanızı öneririm.