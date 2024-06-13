"Etin yanında kuru baklagil tüketin"

Kurban Bayramını sağlıklı ve huzurlu geçirmek için öğün dengesini kurmanın önemini vurgulayan uzmanlar, et yemeklerinin sağlıklı eşlikçisi olarak yüksek lif içeriği ve düşük glisemik indekse sahip baklagilleri tavsiye ediyor.

Diyetisyen Emine Uluçay, tüm besin gruplarını içeren sağlıklı bir beslenme şeklinin benimsenmesinin yaşam kalitesini yükselteceğini belirterek, Kurban Bayramında beslenmeye dair bazı önerilerde bulundu.

Etli nohut, etli kuru fasulye veya parça et olarak yediğimiz yemeklerin yanında meze ya da salata olarak kuru baklagilleri tüketmenin pek akla gelmediğine dikkat çeken Emine Uluçay, kuru baklagillerin en önemli özelliklerinin altını çizdi:

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Besin değerlerini tamamlama: Et, protein açısından zengin olmasına rağmen, lif ve bitkisel kaynaklı folat, demir, magnezyum ve B vitaminleri gibi besinler açısından eksiktir. Bu sebeple de etin yanında tüketildiğinde daha dengeli bir öğün oluşturur.

Sindirim sağlığı: Kuru baklagillerin yüksek lif içeriği, sindirim sistemi sağlığına katkıda bulunur. Lif, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Yine parça et ve etli yemeklerde yetersiz kalabilen lif alımına katkıda bulunur.

Kan şekeri kontrolü: Baklagillerin lif ve protein içeriği, yemek sonrası kan şekerinin daha yavaş yükselmesine yardımcı olur.