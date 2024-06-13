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        Haberler Sağlık "Etin yanında kuru baklagil tüketin" | Sağlık Haberleri

        "Etin yanında kuru baklagil tüketin"

        Etin protein açısından zengin olmasına rağmen, lif ve bitkisel kaynaklı folat, demir, magnezyum ve B vitaminleri gibi besinler açısından eksik olduğunu belirten Diyetisyen Emine Uluçay, "Bu sebeple de etin yanında tüketildiğinde daha dengeli bir öğün oluşturur" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 17:37 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:37
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        "Etin yanında kuru baklagil tüketin"
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        Kurban Bayramını sağlıklı ve huzurlu geçirmek için öğün dengesini kurmanın önemini vurgulayan uzmanlar, et yemeklerinin sağlıklı eşlikçisi olarak yüksek lif içeriği ve düşük glisemik indekse sahip baklagilleri tavsiye ediyor.

        Diyetisyen Emine Uluçay, tüm besin gruplarını içeren sağlıklı bir beslenme şeklinin benimsenmesinin yaşam kalitesini yükselteceğini belirterek, Kurban Bayramında beslenmeye dair bazı önerilerde bulundu.

        Etli nohut, etli kuru fasulye veya parça et olarak yediğimiz yemeklerin yanında meze ya da salata olarak kuru baklagilleri tüketmenin pek akla gelmediğine dikkat çeken Emine Uluçay, kuru baklagillerin en önemli özelliklerinin altını çizdi:

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        Besin değerlerini tamamlama: Et, protein açısından zengin olmasına rağmen, lif ve bitkisel kaynaklı folat, demir, magnezyum ve B vitaminleri gibi besinler açısından eksiktir. Bu sebeple de etin yanında tüketildiğinde daha dengeli bir öğün oluşturur.

        Sindirim sağlığı: Kuru baklagillerin yüksek lif içeriği, sindirim sistemi sağlığına katkıda bulunur. Lif, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Yine parça et ve etli yemeklerde yetersiz kalabilen lif alımına katkıda bulunur.

        Kan şekeri kontrolü: Baklagillerin lif ve protein içeriği, yemek sonrası kan şekerinin daha yavaş yükselmesine yardımcı olur.

        Kalp sağlığı: Baklagiller, düşük yağ ve yüksek lif içeriği sayesinde kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, kalp hastalıkları riskini azaltmada önemli olan magnezyum ve potasyum içerirler.

        "KURU BAKLAGİLLER DÜZENLİ OLARAK TÜKETİLMELİ"

        Çağımızda kalp sağlığı ve sürdürülebilirlik için hayvansal gıda tüketimini azaltmanın fayda sağlayacağını belirten Uluçay, “Daha küçük porsiyonlarda tüketeceğimiz etin yanında, bitkisel proteinden zengin kuru baklagilli salata veya mezeler, protein alımı konusunda büyük destek olur.” dedi.

        Baklagillerin et tüketmeyen bireyler için alternatif bir protein kaynağı olduğunu belirten Diyetisyen Emine Uluçay açıklamalarına şöyle devam etti: “Genel sağlığımız için menülerimizi oluştururken tüm besin gruplarındaki besinlere yeterli ve dengeli miktarda yer vermek büyük önem taşır. Haftanın bazı günlerini bitkisel proteinden zengin kuru baklagil yemekleri ve salatalar ile çeşitlendirmek, hem bütçe dostu bir seçenek sunar hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunur. Ayrıca, salatalara kuru baklagil eklemek, lif ve protein içeriğinden dolayı uzun süre tokluk hissi sağlar.

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