13 Şubat Pazar günü saat 11.30’da “Eşsiz ve Benzersiz: Mozart” başlıklı konser, büyük besteci Mozart’a bir saygı duruşu niteliğinde. Maxim Emelyanychev’in BİFO’yu yöneteceği konserde, kayıtları ve konserleriyle dünyanın tüm büyük sahnelerinde dinleyenlerini büyülemiş olan usta piyano ikilisi Katia ve Marielle Labèque yer alacak.

Serhan Bali ve Aydın Büke ise saat 11.00’de yayınlanacak konser öncesi keyifli sohbetleriyle borusansanat.tv’de olacak.

Abstra feat. Ab Baars & Wolter Wierbos, bir hafta daha borusansanat.tv’de!

Borusan Müzik Evi’nin özgün projelere ev sahipliği yaptığı konserlerin kayıtları, borusansanat.tv üzerinden izleyicilerine ulaşmaya devam ediyor. Gülşah Erol, Andreas Kaling, Kaan Bıyıkoğlu ve Korhan Ergüden’den oluşan topluluk ABSTRA, renkli yorumlarıyla Ab Baars ve doğaçlama ustası Wolter Wierbos’un, Borusan Müzik Evi’nde gerçekleştirdiği konser bir hafta daha dinleyicisi ile buluşacak.

Konser öncesinde Back on Stage ekibinin gerçekleştirdiği söyleşiler de borusansanat.tv’de yer alıyor.

Şostakoviç ve Beethoven eserleri ile “Masalların Müziği”!

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 17 Şubat saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicisi ile buluşacak olan, “Masalların Müziği” başlıklı konserde, dinleyenlerini büyük bestecilerin dünyasına davet ediyor. Bu konserde, Şostakoviç’in 1 numaralı Viyolonsel Konçertosu’nu Kian Soltani seslendirecek. Yorumundaki ifade derinliği aynı zamanda bireysel hissiyatı ve teknik üstünlüğü ile beğeni toplayan Soltani, hakkında en çok konuşulan sanatçılarından biri. BİFO’nun bu konserde ağırlayacağı diğer konuğu ise orkestra şefi Ryan McAdams. Sanatçı gerek orkestral yapıtlara gerekse opera yapımlarına olan profesyonel yaklaşımı ve verdiği başarılı konserlerle kuşağının en parlak orkestra şeflerinden biri olarak gösteriliyor.