Eşsiz fiziksel özellikleriyle dikkat çekiyorlar: Bu vücut anomalileri sizi şaşırtacak!

İnsan vücudu, karmaşık bir yapıya sahiptir ve genellikle belirli bir denge içinde işler. Ancak doğumdan kaynaklanan ya da kalıtımsal olarak normalin dışında seyreden durumlar olabilir, bunlara anomali denir.

İnsanlar anomalileri merak eder; hatta bu durum sağlık, psikoloji ve genetik gibi çeşitli alanlarda araştırma konusudur. İşte, insanların paylaştığı bazı anomaliler…