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        Haberler Yaşam Eşsiz fiziksel özellikleriyle dikkat çekiyorlar: Bu vücut anomalileri sizi şaşırtacak!

        Eşsiz fiziksel özellikleriyle dikkat çekiyorlar: Bu vücut anomalileri sizi şaşırtacak!

        İnsanların farklı şekil ve boyutlarda vücut kısımları vardır. Farklılıklar, bizi birbirimizden ayırır ve kişiye özgünlük katar. Bu özgünlükler ise o kişi hakkında meraklanmamızı sağlar. İşte, bazı insanların bizi meraklandıran ilginç vücut parçaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 11:39 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:39
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        • 1

          İnsan vücudu, karmaşık bir yapıya sahiptir ve genellikle belirli bir denge içinde işler. Ancak doğumdan kaynaklanan ya da kalıtımsal olarak normalin dışında seyreden durumlar olabilir, bunlara anomali denir.

          İnsanlar anomalileri merak eder; hatta bu durum sağlık, psikoloji ve genetik gibi çeşitli alanlarda araştırma konusudur. İşte, insanların paylaştığı bazı anomaliler…

        • 2

          ''Kocamın alyansına iki parmağım birden rahatlıkla sığıyor.''

        • 3

          ''Dövmemin dış çeperi hamileliğimle beraber fazla gerilmekten çatlağa dönüştü, dövmem artık 3 boyutlu gibi gözüküyor.''

        • 4

          ''Kız kardeşimin parmaklarındaki tüm eklemleri eksik. Bu fotoğraftan da anlayabilirsiniz, işte sol ellerimiz...''

        • 5

          ''Anizokori, göz bebeklerinin farklı büyüklüklerde olmasına denir. Aniden geliştiğinde ise beyne basınç yaparak felç geçirmenize sebep olabilir. Merak etmeyin, geçen pazar oldu ama iyiyim.''

        • 6

          ''Satın aldığım göktaşının nasıl manyetik implantıma yapıştığına bakın!''

        • 7

          ''Görünen o ki yeğenimin 12 el ve 12 ayak parmağı var.''

        • 8

          ''Az önce ikizleri oldu ve bebeklerden birisinin kulağı elf kulağına benziyor.''

        • 9

          ''UV ışığının altındaki ellerime bakar mısınız?''

        • 10

          ''Küçükken parmağımı kesmiştim, işte bu nasıl düzeldiği...''

        • 11

          ''Dudaklarımla bu ilginç şekli yapabiliyorum ama sadece tek bir tarafta oluyor. Hadi, sen de dene bakalım.''

        • 12

          ''Parmak izim bana bir şey mi anlatmaya çalışıyor? Bebekken yaktığımdan beri berbat durumda. (Rengi bozulmadı, daha iyi görebilmeniz için üzerine çizdim)''

        • 13

          ''Erkek arkadaşım elini tamamen ikiye katlayabiliyor. Bu görüntüden dolayı yanına bile yaklaşamıyorum.''

          Kaynak: Bright Side

          Fotoğraflar: Reddit.

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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