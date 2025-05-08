'Eşref Rüya' dizisinde 'Kehribar' sürprizi
'Eşref Rüya' dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, Ebru Yaşar ve Burak Bulut'un düet yaptığı şarkı 'Kehribar'ı söyledi
Giriş: 08.05.2025 - 12:14 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:14
'Eşref Rüya'nın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, dizinin yeni bölümünde Ebru Yaşar ve Burak Bulut'un düet yaptığı 'Kehribar' adlı şarkıyı söyledi.Çağatay Ulusoy
Dizideki performans, Ebru Yaşar'ın yorumu ile taçlandırdığı 'Kehribar' şarkısını bir kez daha geniş kitlelerle buluşturdu.Ebru Yaşar ve Burak Bulut
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