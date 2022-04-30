Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu toplantısı başladı. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu kürsüde açıklamalar yaptı. Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün bu kürsüye bambaşka amaçla çıkmıştım ama 12 yaşında girdiğim bu Tevfik Fikret Salonu'nda bu böyle bir manzarayla hiç karşılaşmadım. Boş sandıklar, genel kurul iradesiyle seçilmiş yönetimden hiçbiri yok ama bunun altında kalmayız. Galatasaray'ın kenetlenerek bunu çözeceğinden yüzde 100 eminim. Son Divan Toplantımızda ve seçim sürecinde yaptığım konuşmalarda Galatasaray'daki psikolojik sermayenin erozyona uğramasıyla ilgili açıklamalar yapmıştım. Burak Elmas'ın şahsında ve ona omuz veren yönetim kurulu üyeleri nezdinde samimiyet eksikliğini yaşıyoruz. Güven duymadığımızı görüyoruz. Samimi değiller. Şeffaf değil. Sayın Burak Elmas'ın ne söylediği anlaşılmıyor, arkasından ne çıkacağı belli değil"

"BU ARKADAŞLAR HESAP VERECEKLER"

"Dün kendisinin davetiyle katıldığımız toplantıda 21-28 Mayıs'ı önerdik, kendisi de 'Prensip olarak olur, yönetim kurulu üyeleriyle değerlendireceğim' dedi, yarım saat bekleme süresi verdi. Şimdi soruyorum hangi yönetim kurulu üyeleri 28 Mayıs'a hayır dedi ki Burak Elmas bunu kabul edemedi? Bu arkadaşların buraya gelerek hesabını vermeleri lazım çünkü genel kurulu kandırarak seçildiler! İşte bu güven eksikliğidir. Bunun hesabını soracağız. Bu utanç verici manzarayı unutmayalım.

"GALATASARAY'DA TEK ADAYLA SEÇİM OLMAZ"

"Galatasaray'da bir adayla seçim falan olmaz. Galatasaray'ın demokrasisi adayların yarışıdır, rekabettir ancak husumet değildir. Bunu önerenler, Galatasaray'daki tabloyu hala okuyamamışlardır. İbrasızlık iyi bir şey değil. İbra etmeyenler kadar ibra edenleri de sorgulamak lazım. Buyrun ibra edilmeyenler neredeler? Sandalyeler boş. Bundan herkesin ders çıkarması lazım."

"GALATASARAY TETİKÇİLERİN ELİNDE ESİR KALMAYACAKTIR"

"23-30 Nisan tarihlerinde seçim sürecine girmiştik. Hukuki süreç başladı ancak harici müdahalelerle Galatasaray genel kurulunun iradesine ipotek konmuştur. Bunun başka tarifi yoktur. Bunun altında yatan sebepler nedir? Acaba bir kere daha üçüncü aday ya da adaylar için mi hazırlık yapılıyor? Bu adayların önünü kesmek doğru olmaz elbette ama bu adaylar şaibe altında kalacaklardır, bunu şimdiden bilsinler! Galatasaray böyle hukukun labirentlerinde dolaşan organizasyonlara taviz vermez. Galatasaray, tetikçilerin elinde esir kalmayacaktır"

BURAK ELMAS'A SESLENDİ: "KİME NE SÖZ VERDİNİZ ŞEFFAF OLARAK PAYLAŞIN"

"Dahili ve harici düşmanlarımız var, hıyanetle karşı karşıyayız. Bunu çözecek olanlar bizleriz. Bir araya gelmemiz ve birlikte olmamız lazım. Bütün fikir ayrılıklarını enerjiye çevirmemiz lazım. Sayın başkan Burak Elmas ve değerli arkadaşları... Bu kadar istifa çağrısına ve genel kurulun sizi istememesine rağmen burada kalmaya neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? Eğer dahil ve haricinde bir taahhütleriniz varsa bunları paylaşın ve bu taahhütleri yerine getirir sizi darda bırakmayız ama bunları lütfen şeffaf olarak paylaşınız. Kime ne söz verdiniz ve yerine getiremiyorsunuz! Bugün Galatasaray için bir dönüm noktası.

GALATASARAY'DA NELER YAŞANDI?

24 SAAT SÜREN KONGREDE BURAK ELMAS İBRA EDİLMEDİ

26 Mart 2022 - Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulunda Başkan Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. 26 Mart'ta başlayıp 27 Mart'ta sona eren ve 24 saat süren Genel Kurul'da; Burak Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi.

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve ekibi ibra edilmezken bütçeye de onay çıkmadı.

28 Mart 2022 - Eski yöneticilerden Metin Öztürk, Galatasaray'da yeniden başkanlığa aday olacağını duyurdu.

30 Mart 2022 - Galatasaray olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan'da yapılacağı açıklandı.

31 Mart 2022 - Bir önceki seçimde 41 oy farkla Burak Elmas'a kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Hamamcıoğlu, Metin Öztürk'ten sonra adaylığını duyuran ikinci isim oldu.

3 Nisan 2022 - Burak Elmas'ın genel kurulda alınan kararı, mahkemeye götürüp iptal ettireceği yönündeki iddiaları yalanladı.

8 Nisan 2022 - İstanbul Valiliği Dernekler Masası, sarı-kırmızılı kulübe olağan genel kurul iptali, olağan genel kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali, kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali yönünde dava açtı.

19 Nisan 2022 - Üye Fırat Develioğlu, son genel kurulda alınan seçim kararına tedbir koydurdu.

22 Nisan 2022 - Galatasaray yönetimi, 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak alınan tedbir kararını kaldırdı.

23 Nisan 2022 - Burak Elmas, kendilerine verilen idari ibrasızlığın kaldırılmasına yönelik genel kurulun iptali davası açtı.

28 Nisan 2022 - Develioğlu, bir üst mahkemeye başvurarak yeniden tedbir konulmasını istedi.

29 Nisan 2022 - İstinaf Mahkemesi tarafından sarı kırmızılı kulüpteki seçim sürecine tedbir kararı kondu.