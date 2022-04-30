Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulunun katılmadığı toplantıda, iptal olan seçim için hazırlanan sandıklar da hazır tutuldu. 122 divan üyesi, 83 kulüp üyesi ve 27 basın mensubunun katılımıyla başlayan toplantıda, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan bir açılış konuşması yaptı. Derkan, "Mahkeme kararları cereyan etmeseydi, bugün şenlik şeklinde bir seçim gerçekleştirilecekti ve kulübümüzün 39'uncu başkanını seçecektik. Fırsatımız olmadı, canla başla çalışan kulüp görevlilerimiz, seçim hazırlıklarını yapmışlardı" ifadelerini kullandı.
"SEÇİMİN YAPILABİLMESİ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR HUKUK MÜCADELESİ VERDİK"
Aykutalp Derkan, seçimin yapılabilmesi için çok büyük bir mücadele verdiklerinin altını çizerek, "Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarının fikri temelini oluşturmuş büyük Galatasaray camiasının yeni kuşak temsilcileri olarak, büyük Galatasaray camiasının birlik, beraberlik ve gücünü hem içe hem dışa göstermek zorundayız. Bizim bu konuda vicdanımız rahat. Seçimin yapılabilmesi için gerek kulüp profesyonelleri gerek camiamızın hukukçularıyla çok büyük bir hukuk mücadelesi verdik. Çok değerli iki başkan adayımız var. Seçim iptal edilmiş olsa da, bu insanların ve kulüp çalışanlarının hakkını teslim etmek zorundayız. Bu benim vicdani bir borcumdur" dedi.
Derkan son olarak, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nun toplantıya katılmamasıyla ilgili olarak, "Saygı değer yönetimimizin mutlaka katılmama konusunda önemli gerekçeleri vardır. Ben onların bu toplantıya katılıp, büyük Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim" diye konuştu.
BURAK ELMAS: TOPLANTININ ALELACELE YAPILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ, KATILMAMA KARARI BİZİM HAKKIMIZ
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı´na katılmamasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. DHA'ya konuşan Elmas, şu ifadeleri kullandı: "Divan başkanımız dün kendi riyaseti ile ertesi gün için bir olağanüstü divan toplantısı organize etmeye karar verdi ve bize bildirdi. Biz toplantının gerek duyurulması gerekse organizasyonu için tüm gerekenleri yaptık. Fakat alel acele ve bugüne kadar yürütmüş olduğumuz ilişkinin dışına çıkarak böyle bir olağanüstü toplantı yapılmasını doğru bulmuyoruz. Divan Kurulumuzun bu kararı alma hakkı olduğu kadar, bu kadar kısa zaman içerisinde istişare yapmadan organize edilen bir toplantıya katılmama kararı da bizim hakkımızdır. Bu toplantıyı daha doğru şekilde organize etmeyi tercih edebilirlerdi. Bugüne kadar yapılan her toplantıya bizzat katıldım."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!