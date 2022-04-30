Galatasaray Kulübünün olağanüstü divan kurulu toplantısı başladı. Divan kurulu üyeleri Hayri Kozak açıklamalar yaptı. Kozak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir gerçeği bir cümlede ortaya koyalım: Galatasaray kulübü tarihinin en vahim günlerini yaşıyor. 1905'te kurulmuş olan bu kulüp en vahim günlerini yaşıyor. Vahim günleri, takım 13. olmuş falan değil. Vahim durum bizim halimiz. Son genel kurulda yaşananları, rezaletleri herkes gördü. Okullusu okulsuzu taraftarı herkesi içine koyarak söylüyorum orada yaşananlar rezaletti! Sorumluluğunu alarak söylüyorum. 'Birleşelim, bir arada olalım' gibi lafları bırakalım. Prensip, net, kesin resmi kararlarla belki bir adım atabiliriz"

"BİR KİŞİ BİZİMLE ALAY ETTİ"

"Develioğlu mu nedir tek başına ne hallere soktu bizi! Hala o halin içindeyiz. Bu nasıl oluyor? Bunu peşinen önlemek mümkün değil mi? Onlarca hukukçumuz bir şeyler yaparak önünü kesemiyor muyuz? Bir tek kişi hepimizle alay etti"

"BU SEÇİM YAPILACAK"

"Bu seçim yapılacak. Bu seçime başkan mı engel oluyor? Buna engel olana engel olalım! Bir kişi, yönetimini de hiçe sayarak o kadar kişi önünde laubaliliği gösteren başkan, benim başkanım değildir. Ben kendisine dört defa adeta yalvardım, istifa et diye. Kabul etmedi. İbra olmadı oturdu kenara şimdi neler yapıyor! Niye söylemiyorsunuz? Basın toplantısı yaparak duyurmak daha mı doğru? Galatasaray'ın en saygın kişileri burada, söyleyin gereğini yapalım. 21-28 Mayıs'ta bu seçim yapılacak"

"GÜVENİYORSA KENDİSİNE ÇETESİNİ ALIP ADAY OLSUN"

"Divan kurulu olarak bugün seçimin yapılma kararını alalım, hukukçu arkadaşlar da düzenlesin. Burak Elmas'ın da seçime girebilmesini sağlayalım diyelim ki 'Güveniyorsan kendine, arkana da çeteni al bu seçime bir, göster kendini!' Son genel kurulda bu arkadaş beş kere konuştu. O defa arkada kendisine son kez yalvardım, onu da kabul etmedi. Bugün de burada yok. Galatasaray bir kişinin değil, bizim! Aklını başına alsın"