Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, Habertürk TV Spor Müdürü Emin Çağlar'ın sorularını yanıtladı. Yarın yapılacak olağanüstü genel kurulda Dursun Özbek ile yarışacak olan Hamamcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"BİR YILDIR İLKELİ DURUŞUMUZU SÜRDÜRÜYORUZ"

Bu yıl içinde ne değişti diye sordunuz... Ne değişmedi onu söyleyeyim, ben ve arkadaşlarım değişmedik. İlkeli duruşumuzu devam ettiriyoruz. Tek ortak sevdamız Galatasaray... Bununla ilgili hayallerimizi gerçekleştirmek için ve Galatasaray genel kurulundan vekaleti almak için aynı motivasyonla devam ediyoruz. Galatasaray'ın tarihinde karşılaşmadığımız hadiselerle karşılaştık. Seçim tarihinden önceki gün iptal edilen bir seçim oldu. 30 Nisan seçimi... Niye, nasıl iptal edildiğini izleyenleri takdirine bırakıyorum. Ondan sonraki süreçte bu seçimin neden iptal edildiğini daha rahat anlarız diye düşünüyorum. En temel farkımız 30 Nisan'dan önce de sonra da Galatasaray'ın adayıyız. Dolayısıyla aynı şekilde duruyoruz.

"GALATASARAY'DA EN ÖNEMLİ SORUN GÜVEN EKSİKLİĞİ"

Geçen sene de mottomuzun altında güven vardı. En önemli sorun güven eksikliği. 1 sene içinde yine güvende eksilme oldu. Bu yüzden erken seçim oldu. Galatasaray'ın sadece mali sermayesi bitmedi, psikolojik sermayesi de bitti. Güven yok, mücadele hırsı kalmadı, dayanışma kalmadı. Camia ayrışıyor. Mücadele farklılaşıyor. Çıkar çatışmaları başlıyor. 30 Nisan'dan beri bunu yaşıyoruz. Samimiyet yok, farklı birleşmeler, konsorsiyumlar gelişiyor. Bunlar Galatasaray'da olmayan şeylerdi. Bunları sadece Galatasaray'ın menfaatleri için bir birleşme olarak görmemek lazım. Birleşilseydi bunlar çok önce başlardı, son 5 günde olmazdı bu işler.

"BİZ BU FİLMİ 2015-2018 ARASINDA GÖRDÜK"

Uçurumun tam eşiğindeyiz, Galatasaray tarihine, genetik kodlarına son derece bağlı bir kurumdur. Yenilikçi olmakla birlikte geleneklerimiz esastır. Burada çok yıpranma oldu. Galatasaray dışarıdan müdahalelere açık değildir. Genel kurul üyeleri yönetir, onların iradesiyle kararlar çıkar. Bunun devamı için uçurumun kenarındayız diyorum. Galatasaraylılar daha önce seyrettikleri bir filmi yeniden izlemeye hazırlar mı? Biz bu filmi 2015-2018 arasında gördük. Sorulması gereken soru bu. Aynı sorunlar aynı çözümlerle farklı sonuçlar alınmaz. Bunu anlamaya hazır olmamız lazım.

"BORCUN NEDEN OLUŞTUĞUNA BAKMAK LAZIM"

Genel kurul üyelerine taahhütümüz şu; mali, idari ve sportif bakımdan yeniden sürdürülebilir ve yönetilebilir bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. 250 milyon dolar'ı açmış borç, bugünden yarına kapatılamaz. Bu borcun neden oluştuğuna bakmak lazım. Popülizmden oluştu, kasa kolaylığından oluştu. Bu kasa kolaylığı sağladığını söyleyenlerin tek yaptıkları şu oldu; Galatasaray'ın borçlanma kapasitesini artırdılar, fazlasıyla aldılar paralarını. Hiçbir başkanın parası kalmamıştır Galatasaray'da. Galatasaray'ın başına gelmiş en büyük dert bu. Ben verdim parayı, transferi ben yaparım deniyor... Bu olmaz. Bunun sonucunda varlıklarımızı yitirdik. Riva arazisi gitti. Gelirimiz olmadı.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Galatasaray'ın kendi kaynaklarından gelir elde etmek lazım. Ederini bulan oyuncuları satıp yerine daha iyisini almak lazım. Aynı Avrupa kulüplerinin yaptığı gibi. Sportif faaliyete bağlı olmayan gelir kalemleri yaratmak lazım. Projelerimizi sunduk. Dijital dönüşüm projesi çok önemli. Galatasaray'ın dijital varlıkları var. Mağazalar var, gayrimenkuller var. Bunları aynı şemsiye altında toplarsınız, 2 sene sonra halka arz yaparsınız ve müthiş bir gelir elde edersiniz. Hedefimiz bu. Başka türlü mali bağımsızlık kazanamazsınız.

DURSUN ÖZBEK'İN PROJELERİNE ELEŞTİRİ

Şu anda Galatasaray'ın bankalarda kredibilitesi yok. Çünkü Bankalar Birliği sözleşmesi imzalandı. Neden imzalamak zorunda kaldık? 2015-2018 döneminde yani Sayın Dursun Özbek'in yönetimde olduğu süre sonucunda 165 milyon dolar borçla devretti. UEFA'dan cezayı aldık. Gerektiği gibi müdafaa edemediler. Rahmetli Mustafa Cengiz ve ekibi bu defansı yaptı. Sulh yapıldı, hayatımız devam etti. Sayın Dursun Özbek, şu anda bankalarla yapılan anlaşmayı çok eleştiriyor. Hemen çıkacağız diyor ama bugünkü ekonomiye baktığını zaman enflasyona göre böyle borçlanma mümkün değil. Buradan çıkmak akıl karı değil. Nasıl olacak bu? Varlıklarımızı satıp kapatacağız borçları diyorlar. Gayrimenkullerin değeri artıyor. Gidin başka yerde kullanın parayı.

"PARANIN DIŞINDA AKIL VE TECRÜBE LAZIM"

Bizim dijital dönüşümümüz var, ayrıca gayrimenkullerin değerlendirilmesi bizde de var. Herkes kendine bir konfor alanı arıyor. Turizm ve otelciyseniz otel yaparım diyorsunuz, gayrimenkulcüyseniz arazi alır satar geliştiririm... Oysa ihtiyaç o değil. Paranın dışında akıl ve tecrübe lazım.

RİVA - FLORYA PROJESİ

Riva projesi... 2015-2018'de Sayın Dursun Özbek başkanken genel kuruldan yetki istedi. Riva Galatasaray'ın kurtuluşudur dedi. Sayın Adnan Polat'ın da öncesinde emeği vardır. Özbek genel kuruldan 500 milyon dolar için yetki aldı. Yok öyle bir para ortada. Şimdi 2023'te bitecek yılların satışı, 2.1 milyar TL gelecek, bunun yüzde 20'si bizim. 500 milyonu geçmez. Sayın Burak Elmas, bu proje yüzünden faizin faizini ödüyoruz dedi, rahmetli Mustafa Cengiz de aynısını söyledi. Bunu bir tek savunan Sayın Dursun Özbek. Bu hatalıdır. Buradan ders alıp yeni hatalar yapmamak lazım. Oradan Florya'ya geçiyorum. Riva projesinin içinde Florya da vardı. Sözleşmeden düştü biliyorsunuz. Rahmetli Mustafa Cengiz zamanında parası ödenerek geri alındı. Bunun alınmasına en çok karşı çıkan Sayın Dursun Özbek'ti. Karşı çıktığı arazi üzerinden Galatasaray'a çare getirmek istiyor. Bu çelişkiler bozar bizi. Galatasaray bir gayrimenkul şirketi değildir, spor kulübüdür her şeyden önce. Atıl duran varlıklarımız değerlendirelim ama çarçur etmeyelim.

"FLORYA'YI BÜYÜKÇEKMECE'YE TAŞIYACAĞIZ"

Biz ne yapacağız? Florya'da 22 dönüm Galatasaray'ındır, 40-43 dönüm kamunundur. Deniliyor ki biz 800 milyon kefalet verip bize ait olmayanları alacağız. Bu ne zaman 800 oldu bir kere? Biz 3 hafta önce Sayın Dursun Özbek'le konuştuğumuzda 400 milyon diyordu. Seçim yaklaştıkça 800 oldu. Kamuya 800 milyon verip 9.5 milyar TL bir hasılatı paylaşır mı kamu sizinle? Hesap var kitap var. Bizim yapacağımız şu alalım da satalım da demiyoruz. Biz Florya'dan çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. İlk opsiyonumuz Kemerburgaz'dı, inşaat maliyetleri ve süresine bakınca çok zor. Yapacağımız eldeki Büyükçekmece arazimize baktık, belediye başkanıyla konuştuk. Arkasında bir 12 dönümlük yer varmış, orayı da ilave edebiliriz dedi. Florya üssünü Büyükçekmece üssü yapmak lazım. Her türlü imkana sahip. İnşaat daha kolay, 5 saha rahat sığıyor, altyapı ve A takımı alabiliriz, konaklama tesisi de yapacağız. Stada uzak diyorlar, 15-20 dakika daha seyahat olur 2 haftada 1 kez. Buranın maliyeti ve Florya'dan çıkma hızı çok daha fazla. Elimizde kalan 22 dönümü de kamu otoritesiyle konuşacağız. Biz onların yatırımına 22 dönümle ortak olalım, onların payını alacağımıza. Kendi oranımızda gelirimiz olsun. Bu konuşulur. Kamu orayı değerlendirmek isteyecektir, değerli bir yer.

"GALATASARAY SPORT CITY KURACAĞIZ"

Kemerburgaz'ı ne yapacağız? Bizim rüyamız... Galatasaray Sport City kuracağız. 6 ayda, 1 senede olacak iş değil ama. Bir yaşam alanı olacak. Kürek ve yelken dışında amatör branşları oraya alacağız. Spor hastanesi, spor konaklama tesisi ve otel. Sporculara ve diğer takımların gelebileceği bir otel. Kritik maçlar öncesi A takımımız orada konaklayabilir. Finansmanı nasıl olacak? Yap-işlet-devret ile yapacağız, sağlık hastanesi ve konaklama için şirketler belli.

"GALATASARAY ADASI, GALATASARAY'IN KALACAKTIR"

Galatasaray Adası ve Mecidiyeköy'ü de söyleyeyim. Galatasaray Adası, Galatasaray'ın kalacaktır. 2023'te sosyal tesis olarak açacağız. Sponsorumuz hazır, 15 milyar lira civarı bir yatırımla bu işin altından kalırız. Mecidiyeköy'deki otel, Sayın Dursun Özbek zamanında otel olarak yapılmıştı. Oradan yıllık 5 milyon olmak üzere 6 çarpı 5, 30 milyon yapar. Biz burayı rezidansa çevireceğiz. İhaleyle yapacağız.

"FUTBOL FELSEFESİ LAZIM"

Galatasaray'da eksik olan sürdürülebilir bir futbol felsefesi. Kurumsallaşmadı futbol anlayışımız. Birinin Galatasaray böyle oynar demesi lazım ve ondan sonra yönetimler değişse de ilkenin devam etmesi lazım. Her sene başka bir şey deniyoruz. Milan örneğini verelim, bir CEO'su var, Galliani... 35 senedir orada. Berlusconi dahil bütün başkanlar geçti Galliani orada. Ve Milan Milan... Bunu unutmamak lazım. Ekol olmak için devamlılık şart. 15 yaş altından itibaren Galatasaray'ın çok başarılı olduğu ortada. Her kategori geçişinde başka bir şey oynuyorlar. A takıma geçeceği zaman da yeni bir şey... Amaç küçüklerden A takıma yatırmak. Öğreticiler lazım, bunun için futbol aklı lazım. Bunu yapabilecek kapasitede teknik direktör lazım. Bundan Derwall dedim. Piontek ile geldiler futbol anlayışını değiştirdiler.

TEKNİK DİREKTÖR KONUSU

Farklı kişiler var, yabancı olmasını amaçlıyoruz. 4-5 kişilik listemiz var, ön görüşmeler yapıldı. Yönetime gelirsek düğmeye basarız, bunlarla 2., 3. vitese geçeriz. İtalyan ekolü olur, Alman ekolü olur, 3. bir ülke olabilir. Bize yarışmacı hoca lazım, ileriye yatırım yapabilecek hocalar lazım.

ADNAN ÖZTÜRK, CENK ERGÜN, HÜSEYİN EROĞLU...

Cenk Ergün, başarılı bir sportif direktördür. Profesyoneldir, bizim de potansiyel sportif direktör adaylarımız arasındadır, aynı kendi tarif ettiği gibi. Bunun dışında Hüseyin Eroğlu, altyapı teknik direktör potansiyel adaylarımızdan biridir. Adnan Öztürk'ün beyanı tartışılıp yapılmış bir beyan olsa daha iyi olurdu ama dediğim gibi sonunda bunlar yönetim kurulunda tartışılacak. Eğer kararsızlık olursa başkan kararını verir ve uygular.

Siyaset etkisi bence var. 30 Nisan'daki seçimler iptal edildi, Sayın Özbek adaylığını açıklamadan önce Başkent'te bir takım temaslarda bulunduğunu ve destek aldığını kendisi ifade etti. Bunu böyle okumak lazım. 30 Nisan'da seçim iptal oldu, 11 Haziran'da yapılıyor. Ben biraz İstanbul Belediyesi seçimlerine benzetmeye başladım. Bakalım yarın göreceğiz.