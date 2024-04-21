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        Haberler Gündem Güvenlik Esrar üretmekten ceza alan firari kadın kömürlükte yakalandı

        Esrar üretmekten ceza alan firari kadın kömürlükte yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak" suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gizlendiği kömürlükte yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 09:59 Güncelleme: 21.04.2024 - 10:03
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        Kömürlükte yakalandı
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        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 yaşındaki kadın hükümlü T.K'yi Emirdağ ilçesine bağlı Çaykışla köyündeki ikametinin gizlendiği kömürlüğündeki çadırın altında yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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        #Firari
        #kenevir
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