Esra Yıldız Kahraman: Hedefimiz dünya şampiyonu olmak

Kadın milli boksörler Hatice Akbaş ve Esra Yıldız, İngiltere'de yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor.

Liverpool kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde milli boksörler Hatice Akbaş ve Esra Yıldız Kahraman, hazırlıkları ve hedefleri hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Hatice Akbaş, hazırlıklarını disiplinli şekilde sürdüğünü belirterek, "Biz zaten dünya şampiyonu bir takımız ve hedeflerimiz her zaman yüksek. Aylardır kamptayız ve yine şampiyonluk için hazırlanıyoruz. Çok güçlü bir ekibimiz var, aramızda olimpiyat madalyalı ve dünya şampiyonu sporcular da bulunuyor. Umarım bu şampiyonada da elimizden gelenin en iyisini ortaya koyarız." ifadelerini kullandı.

Kendi antrenman sürecine değinen Hatice, "Antrenörüm babam. Onunla birlikte hem milli takım kamplarında hem de bireysel olarak disiplinli şekilde çalışıyoruz. Hocalarımızla uyum içindeyiz, her şey çok güzel gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hatice Akbaş, geçmişte mücadele ettiği kentlerden en unutamadığının Paris olduğunu aktaran, "Paris benim için çok özel bir şehir. Orada final oynamıştım, Olimpiyatlar nedeniyle de anlamı büyük. Şimdi Liverpool için de çok heyecanlıyım." diye konuştu.

"HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK" Olimpiyat üçüncüsü mili boksör Esra Yıldız Kahraman ise şampiyona öncesi kamp döneminin verimli geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Dünya Şampiyonası öncesinde yoğun ve tempolu bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Yorucu ama bir o kadar da verimli bir kamp oluyor. Hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli takımda atmosfer gayet güzel, takım ruhumuz yüksek. Hem bireysel hem de takım halinde kendimizi kanıtlamak istiyoruz. İnşallah ülkemize güzel başarılarla dönmek nasip olur." Esra, Liverpool'a ilk kez gideceğini belirterek, "İngiltere'ye daha önce gitmiştim ve çok beğenmiştim. Bu kez Liverpool'a ilk defa gideceğim. Oradan bir Liverpool forması almak istiyorum. Tabii ki en büyük dileğim hem şampiyonluk hem de o formayla ülkeme dönmek." diye konuştu.